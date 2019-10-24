Минфин на аукционе в среду разместил ОФЗ 26228 (погашение в апреле 2030 г.) в соответствии с запланированным объемом на 30 млрд руб. Ограниченный объем предложения при спросе 79,6 млрд руб. позволил ведомству разместить ОФЗ со средневзвешенной доходностью 6,49%, что предполагает дисконт 5 б.п. к закрытию вторника. Неудовлетворенный на аукционе спрос транслировался в покупки на вторичном рынке, что привело к сдвигу всей кривой доходности ОФЗ вниз на 1 – 3 б.п.

В текущих ценах ОФЗ инвесторы довольно агрессивно закладывают снижение ключевой ставки на 50 б.п. на заседании 25 октября и еще на 50 б.п. (до 6,0%) на горизонте 3-6 месяцев. В начале следующего года при реализации текущих трендов есть предпосылки для замедления инфляции до 3%, что является сильным аргументом в пользу реализации данного сценария. Обновленный прогноз по инфляции и ДКП на следующий год Банк России представит в пятницу. Если ожидания рынка подтвердятся, то на горизонте ближайшего месяца рынок ОФЗ консолидируется вблизи текущих уровней и может продемонстрировать снижение доходности ближе к следующему заседанию 13 декабря (при наличии сигналов регулятора о готовности смягчать ДКП).

МТС (-/ВВ+/ВВ+) вчера по результатам сбора заявок понизило ставку купона на 4-летние бонды до 6,85% годовых с первоначального диапазона 7,00 – 7,10%. Эффективная доходность с учетом ежеквартального купона составила 7,03%, что содержит премию к ОФЗ в размере 86 б.п. Данный уровень мы считаем справедливым и ожидаем переоценки обращающихся бондов МТС с аналогичной дюрацией ближе к данной цели (до размещения нового займа выпуски МТС 1Р-06, 1Р-07, 1Р-09 торговались с премией к ОФЗ в размере 95 – 105 б.п.).

Группа ЛСР (В1/-/В+) установила ставку купона по новому выпуску облигаций на уровне 8,40% годовых, что соответствует нижней границе маркетируемого диапазона. Объем займа был увеличен с 5 до 6 млрд руб. Доходность бумаги (8,67%) содержит премию к ОФЗ в размере 250 б.п., что мы считаем интересным уровнем для данного уровня риска. Ожидаем снижения доходности бумаги после выходы на вторичные торги на 10 —20 б.п.

Сегодня планируют сбор заявок на новые бонды Томская область (доходность 8,05%, погашение через 5,2 года), МРС Урала (YTP 7,28 – 7,38%; оферта через 3 года), АФК Система (YTP 8,16 – 8,26% оферта через 5 лет), Гидромашсервис (YTP 8,42 – 8,68 оферта через 3 года). По соотношению риск/доходность наиболее интересным мы считаем новый выпуск облигаций АФК Система.

На фоне высоких ожиданий снижения ключевой ставки покупка нового пятилетнего выпуска облигаций АФК Система (-/ВВ-/ВВ-) со ставкой купона около 8,0% годовых выглядит интересной инвестиционной идеей.