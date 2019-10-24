ВТБ: на плановой чистой прибыли может сказаться списание долга ОПК
Председатель правления ВТБ Алексей Костин вчера сообщил, что существуют ряд факторов, способных отрицательно повлиять на чистую прибыль банка за 2019. В частности, это списание долга предприятий оборонно-промышленного комплекса, недавно предложенное Президентом РФ. На данном этапе ВТБ подтверждает плановый уровень чистой прибыли за 2019 — 200 млрд руб.
Наше мнение. Неизвестно, будут ли списаны долги предприятий ОПК перед ВТБ, в каком объеме и когда. Мы полагаем, что до конца текущего года ничего из перечисленного не произойдет, так как год близок к завершению. Но в 2020 списания вероятны, и это окажет давление на прибыль и дивиденды. мы не даем оценки возможного объема списаний, но считаем новость негативной, поскольку потенциальные списания создают неопределенность в отношении дивидендов. Однако теперь инвесторы будут ждать и гадать, какую все-таки прибыль получит ВТБ по итогам 2019, чтобы рассчитать размер дивидендов. А это станет понятно только после публикации годовых результатов в конце 1К20 г.
Мы ожидаем, что акции ВТБ будут вести себя хуже рынка.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191024/830450833.html