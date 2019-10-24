Mail.Ru Group опубликовала позитивные результаты за III квартал
Mail.Ru Group объявила результаты за 3К19. Совокупная сегментная выручка на основе proforma увеличилась на 25.1% до 21.4 млрд руб., превысив консенсус на 3%. EBITDA выросла на 33% до 7.2 млрд руб. (на 4% выше консенсуса), а рентабельность EBITDA достигла 33.6%. Чистая прибыль составила 3.9 млрд руб. (+37% г/г). Группа подтвердила свой прогноз, что вторая половина года будет более благоприятной для рентабельности, несмотря на сложный макроэкономический фон и непростые условия на рынке рекламы. В отношении 2019 Группа подтвердила свой предыдущий прогноз — выручка вырастет на 22-24% до 86-88 млрд руб., а EBITDA составит около 30 млрд руб.
Наше мнение. В целом мы считаем результаты за 3К19 позитивными, учитывая, что группа опередила консенсус по линии выручки и EBITDA. Мы также отмечаем устойчивую операционную динамику со стабильными результатами в сегменте социальных медиа и хороший рост (+24.7% г/г в 3К) в игровом сегменте, несмотря на фактор сезонности.
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