О понижении ставки ЦБ РФ ниже уровня 6,5% пока рано говорить
Как сообщил Росстат, инфляция в период с 1 по 21 октября составила 0,1%, включая рост цен на 0,1% в неделю с 15 по 21 октября.
Эти цифры дают надежду на то, что инфляция вернулась к нормальному уровню примерно в 0,3-0,4% за месяц, что соответствует уровню таргетирования ЦБ в 4,0%. Это ускорение не может сильно повлиять на цифру по инфляции за этот год – если инфляция составит 0,2% в октябре и 0,4% за месяц соответственно в ноябре и декабре, годовая инфляция замедлится до 3,3% к концу этого года. Это вполне оправдывает понижение ставки ЦБ до середины нейтрального коридора, то есть до 6,5%, и учитывая недавний мягкий комментарий ЦБ, мы считаем, что ЦБ вполне может понизить ставку на 50 б. п. на заседании в эту пятницу.
Тем не менее, возвращение инфляции к нормальному уровню указывает на то, что в 2020 году рост цен может составить примерно 4,0% г/г. Таким образом, о понижении ставки ниже уровня 6,5% пока еще говорить рано. Несомненно, особого внимания заслуживает динамика бюджетных расходов.
Мы считаем, что ЦБ может использовать недавний комментарий Минфина о предстоящей индексации зарплат госсектора на 5,4% г/г как аргумент в пользу очень взвешенного комментария по ставке на заседании в эту пятницу.
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