TCS: листинг на Мосбирже - на один шаг ближе к включению в MSCI
Московская биржа вчера одобрила листинг ГДР TCS и включение бумаг в список 1 уровня. Листинг на Московской бирже для банка уже второй – бумаги TCS изначально торгуются на LSE. Никакой продажи акций в связи с этими событиями банк или его акционеры не планируют. Начало торгов ГДР TCS (TCSG RX) на Московской бирже должно стартовать 28 октября 2019 г.
Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для акций банка и полагаем, что TCS сейчас на один шаг приблизился к включению своих бумаг в расчетную базу индекса MSCI Россия (так как сейчас они соответствуют требованиям MSCI). Ранее мы указывали на это событие, как на один из сильных катализаторов роста бумаг банка, и сейчас он, наконец, вступил в свои права.
Мы подтверждаем свой позитивный взгляд на акции банка, которые торгуются с дисконтом 6% к Сбербанку по коэффициенту 2020П P/E (в сравнении с премией 38% к среднему мультипликатору за последние два года). В ответ на это событие акции TCS вчера выросли в цене на 4,4%, тогда как индекс РТС по итогам вчерашних торгов не изменился.
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