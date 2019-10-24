TCS Group (материнская компания Тинькофф Банка) сообщила вчера, что ее ГДР допущены к торгам 1 уровня на Московской бирже, вероятно, с начала следующей недели; торги и расчеты будут осуществляться в рублях.

Наше мнение. Эта новость в целом носит позитивный характер. Данный шаг со временем, вероятно, позволит повысить ликвидность акций компании, в перспективе привлечь больше средств от локального пула инвесторов (включающего в себя локальные пенсионные фонды и розничных инвесторов) и в конечном счете, возможно, также приведет к включению бумаг группы в индексы MSCI, хотя для последнего потребуется сначала обеспечить хороший уровень ликвидности локальных акций, что может занять несколько кварталов.

Даже после июньского SPO на $300 млн существенного увеличения ликвидности акций не произошло (их среднедневной оборот составляет около $2 млн), так что любые постепенные шаги в этом направлении можно только приветствовать.