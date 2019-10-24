Самый сложный день текущей недели прошел на удивление тихо и мирно. Хотя именно такой вариант развития событий и прогнозировали многие аналитики. Участники рынка, в основном, сосредоточились на частностях, а именно на акциях тех компаний, которые опубликовали свою квартальную отчетность до начала торгов или же собирались это сделать сразу после их окончания. И поэтому основная борьба быков и медведей наблюдалась в акциях Boeing (BA, +1,04%), Alexion (ALXN, +7,04%), Microsoft (MSFT, +0,64%) и конечно же Tesla (TSLA, —0,35%). О напряженности этой борьбы свидетельствует хотя бы тот факт, что акции Boeing в ходе торгов чуть ли не десяток раз переходили из плюса в минус в диапазоне +\-2%. Эта борьба в итоге, как мы видим, завершилась победой покупателей.

Порадовала своих инвесторов интереснейшая биотехнологическая компания Alexion, капитализация которой к концу дня выросла более чем на 7%. Но и здесь все было не так гладко, как могло бы показаться со стороны. Акции Alexion в самом начале торгов уходили даже в минус, но затем спрос на них со стороны инвесторов нарастал в течение всей основной торговой сессии и закрытие прошло на максимумах дня.

Но главный подарок инвесторы вчера получили от сумасшедшей Теслы. Ожидания по отчетности и со стороны аналитиков, и со стороны инвесторов были скорее негативными. И если участники рынка еще все же на что-то надеялись и поэтому в ходе торгов акции Tesla «жались» к нулевой отметке и закрыли день в чисто символическом минусе с потерей всего лишь трети процента, то вот аналитики ожидали уже не только убытка от деятельности компании по итогам 3-го квартала (что собственно уже никого не удивляет!), но также и падение выручки.

Отчетность компании вышла сразу же после колокола на закрытие рынка и … приятно удивила абсолютно всех — и инвесторов, и профессиональных аналитиков. Да, выручка компании снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но зато мы в кои веки увидели прибыль, что за всю историю компании случилось только 3 раза. Счастья инвесторов не было предела, а реакция, как обычно это бывает в акциях Tesla, неадекватно бурной. Акции компании тут же взлетели сначала более чем на 15%, а затем к утру даже превысили отметку в 300$, что уже более чем на 20% выше вчерашнего закрытия. И единственный вопрос, который беспокоит сегодня с утра многих аналитиков — надолго ли взлетели акции Tesla?

Однако, как всегда, в любой бочке меда есть своя ложка дегтя. Такой «ложкой дегтя» по итогам вышедшей вчера вечером квартальной отчетности стала отчетность компании Ford (F, +1,54%). Эту отчетность ждали с умеренным оптимизмом и многие надеялись, что компания, находящаяся в процессе реорганизации, уже ее завершила или по крайней мере находится в последней ее стадии. И поэтому многие надеялись увидеть хорошие финансовые показатели деятельности Форда. Однако при хорошей выше прогнозов выручке компания показала снижение прибыли и это стало решающим моментов в оценке деятельности компании со стороны инвесторов. Акции после выхода отчетности ушли в минус и в первой половине четверга падение составляет порядка 2%. Эта величина конечно не критична, но все же немного обидно за компанию с таким потенциалом как Ford.

Ожидания рынка 24 октября

Обстановка на рынке продолжает оставаться достаточно спокойной и умеренно оптимистичной. Здесь можно вспомнить и перефразировать поговорку: Музы говорят, когда пушки молчат. Вот и сейчас: рынок растет, когда политики молчат. И действительно, в последние дни участники рынка сосредоточились именно на экономике, а не на политике. А поскольку квартальная отчетность большинства компаний продолжает выходить лучше ожиданий аналитиков и участников рынка, то это безусловно поодерживает рынок и придает ему некоторую долю оптимизма.

Вот и сегодня за ночь ничего такого уж существенного, что могло бы испортить настроение, не произошло, и поэтому все инвесторы — и в Европе, и в Америке продолжают следить именно за отчетностью крупнейших мировых компаний. Вчера вечером достаточно уверенно отчитался Microsoft (MSFT), сегодня на очереди еще один гранд мировой экономики — Amazon (AMZN). А кроме этого еще целый ряд компаний помельче. Правда, «помельче» их можно назвать с большой натяжкой, поскольку это Visa (V), Intel (INTC), Gilead Sciences (GILD), Celgene (CELG) и еще целый ряд интереснейших компаний. Прогнозы аналитиков по большинству компаний очень даже позитивны. Особенно это касается компаний, работающих в биотехнологическом секторе.

Кроме очередной порции отчетности сегодня еще стоит следить за заседанием ЕЦБ (Европейский центробанк), где солировать будет уходящий в отставку на следующей неделе Председатель ЕЦБ Марио Драги. Каких-то слишком героических решений на этот раз не будет, но в любом случае за этим событием внимательно следят инвесторы всего мира.

И наконец, не стоит забывать о выходе свежих макроэкономических данных. И именно они, скорее всего, способны сегодня испортить настроение. Поскольку ожидается в 17-00 мск появление опережающих индикаторов PMI за октябрь по промышленности, сфере услуг, а также комплексный PMI по обеим сферам сразу. Поскольку предыдущие значения PMI находились вблизи критически важного уровня в 50 пунктов, то в случае их ухода ниже этой отметке настроение у участников рынка может серьезно испортиться. Хотя… все же следует отметить, что аналитики смотрят на текущую ситуацию более позитивно и пока не ожидают снижения значений PMI ниже уже достигнутых уровней.

Отсюда прогноз — если PMI не испортят погоду, то можно ожидать еще небольшого шажочка в сторону исторических максимумов и рынку вполне по силам сегодня вырасти еще на 0,3 — 0,5 процента.