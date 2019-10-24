В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,73%) и бумаги ЭнелРоссии (+2,44%). В лидерах падения были обыкновенные акции Мечела (-1,00%) и бумаги Русснефти (-0,99%).

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза в четверг продолжают спекулятивный рост предыдущего дня и обновили максимум с мая 2006 года, поднявшись до 43,475 руб, после чего отступили вниз. Фундаментальных причин столь сильного скачка пока не наблюдается, а с технической точки зрения инвесторам можно ориентироваться на ближайшее сопротивление 43,50 руб как открывающее дорогу к дальнейшему росту в район 45,50 руб и далее – к историческому максимуму, в район 50,50 руб. В краткосрочном периоде ближайшие значимые поддержки расположены на 38,85-40 руб, а далее – около 34,5 руб. Пробой указанных отметок будет сигнализировать потерю импульса к росту, который, впрочем, может восстановиться после коррекции. Спекулятивный интерес к бумагам сохраняется.