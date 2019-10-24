Отчетность eBay за третий квартал очень удивила инвесторов прогнозом. Менеджмент полагает, что в четвертом квартале впервые за последние четыре года выручка компании упадет до $2,77-2,82 млрд. Прогноз по итогам года по выручке и прибыли на акцию снижен до $10,8 млрд и $2,02 соответственно. Конкуренция с Amazon, резкое падение потребительской уверенности в августе и растущие расходы на бизнес не добавляют уверенности инвесторам. Более того, засекреченный бизнес eBay замедлил свои темпы роста в этом квартале, и менеджмент пока продолжает наблюдать за сегментом, отказываясь от подробных комментариев по этим вопросам на конференц-звонке.

Число активных пользователей eBay достигло 183 млн, однако объем транзакций на платформе снизился на 4%, до $21,72 млрд, при консенсусе $22 млрд. Выручка компании в третьем квартале выросла на 2%, до $2,65 млрд без учета валютных изменений г/г (с учетом FX выручка осталась без изменений). Прибыль компании упала на 57%, до $310 млн. Это стало дополнительным драйвером для «медвежьих» настроений у инвесторов. На текущий момент мы сохраняем целевую цену по акции eBay на уровне $48, но считаем, что в ближайшие месяцы привлекательными для покупки они не станут. Отскок начнется с первыми данными о сезоне распродаж в конце ноября. За следующий квартал компания отчитается выше своего прогноза по выручке и не допустит ее снижения за главный для любого ритейлера отрезок года.