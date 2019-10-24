Я жду снижения ставки на 50 бп — до 6,5%, но риторика, на мой взгляд, должна остаться достаточно осторожной.

Проблема заключается в том, что по итогам этого года темпы роста цен могут замедлиться до 3,0-3,5% г/г, что означает, что ЦБ сильно ошибся в своих предыдущих прогнозах и выстраивал свою политику исходя из очень консервативных ожиданий.

Однако, в значительной степени ответственность за такой разрыв реальности и ожиданий лежит на бюджетной политике — расходы бюджета финансируются с большим опозданием и пока исполнение бюджета сильно отстает от плана. Этот риск, нереализованный в 2019 году, может быть перенесен на 2020 год. Это означает, что ЦБ вынужден привести ставку к соответствие текущему уровню инфляции, но но на горизонте 2020 года инфляционные риски сохраняются и не позволяют значительно снижать ставку.