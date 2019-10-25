Российский рынок акций в четверг поднимался на протяжении всей торговой сессии, показав настоящий ударный день. Индекс МосБиржи переписал исторические максимумы, преодолев уровень 2850 п., который ранее дважды останавливал восходящий тренд.

Объемы торгов в акциях оказались существенно выше средних — 75,5 млрд руб. Это максимальные дневные обороты за последние 5 месяцев. Среди отдельных секторов наибольший прирост показала нефтегазовая отрасль. Среди ликвидных бумаг в первую очередь выделялись обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подскочившие еще на 8,4%. При этом никаких корпоративных новостей по-прежнему не появлялось. Природа такого поведения бумаг остается под большим вопросом.

Акции Лукойла (+2,9%) в четверг переписали исторические максимумы. Ближайшая техническая область сопротивления сместилась к диапазону 6300-6450 руб. Бумаги Газпрома (+3,3%) тем временем прицеливаются на повторное движение в сторону 250-255 руб. Среди нефтяных бумаг отстают от общей отраслевой динамики Роснефть и Газпром нефть. По этим бумагам сохраняем умеренно положительный среднесрочный взгляд.

Между тем акции Норникеля вчера также переписали рекордные отметки, поднявшись выше 17000 руб. Ближайшее техническое препятствие находится около 17350-17500 руб. Выше этих отметок следующее сопротивление расположено только лишь у уровня 19000 руб.

Сейчас для российского рынка есть 3 основных драйвера роста. Прежде всего, это ожидания снижения рублевых ставок вслед за инфляцией, а также смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ранее этот фактор не столь активно закладывался в котировки российских акций, а вот долговой рынок активно отыгрывал этот драйвер в последние недели.

Второй момент. Благоприятное влияние на российские индексы оказывает позитивный сентимент на развивающихся рынках. Снижение накала в торговых отношениях США и Китая, сокращение рисков жесткого Brexit, а также отсутствие распродажных настроений на развитых западных площадках, способствуют росту спроса на рисковые активы развивающихся стран. В частности, активно растет индекс MSCI Emerging Markets. При этом наш РТС выглядит чуть лучше. Соотношение двух индикаторов поднялось до максимальных значений с 2017 г. То есть российский рынок опережает в динамке своих коллег, что как раз обусловлено дополнительным позитивным драйвером снижающихся ставок.

Третий фактор. В последние пару сессий росту российских фишек также способствует положительная динамика нефти и параллельное ослабление рубля в ожидании заседания ЦБ. Котировки Brent выходят из консолидации наверх. Мы сохраняем умеренно положительный взгляд на дальнейшие перспективы. Ближайшим ориентиром наверху выступает район $63,5-64.

В таких условиях рост нашего рынка сейчас выглядит оправданным, учитывая относительную дешевизну отечественных активов и снижение рублевых ставок при самой высокой в мире средней дивидендной доходности российских бумаг. Внутренних драйверов для сильного снижения пока нет, так что развернуть тенденцию могут лишь внешние факторы.

Еще раз отметим, что рост в российских акциях происходит исключительно в ликвидных бумагах. Второй эшелон существенно отстает от топовых акций. Индекс голубых фишек накануне вырос на 2,3%, а индекс компаний средней и малой капитализации и показал снижение на 0,3%. Расхождение в динамике наблюдается с самого начала года.

Между тем российские ОФЗ вчера впервые с начала октября показали более-менее серьезную коррекцию. Индекс гособлигаций (RGBI) откатился после внушительной волны роста. При этом соответствующей распродажи в долговых бумагах российских компаний не наблюдалось. Как мы ранее отмечали, они заметно отстали от ОФЗ и не в полной мере заложили фактор замедления инфляции, так что в краткосрочной перспективе корпоративные облигации могут показывать опережающую динамику.

Сегодня центральным событием станет заседание Банка России. Мнения экспертов по поводу решения разделились. Кто-то ждет снижения ключевой ставки на 0,25%, кто-то — сразу на 0,5%. Вариант с более резким смягчением денежно-кредитной политики среди экономистов появился совсем недавно. Подобный прогноз у большинства экспертов связан с короткой фразой Эльвиры Набиуллиной на английском в интервью CNBC о том, что ЦБ может действовать «more decisively», то есть более решительно. Многие восприняли это как сигнал к тому, что регулятор намерен опустить ставку сразу до 6,5%, нарушив тем самым цепочку из последовательных снижений с шагом в 0,25%.

Мы не исключаем, что ЦБ может принять решение и о снижении ставки на 0,5%, однако все-таки более понятным было бы продолжение поступательного смягчения, на —0,25%. Что касается потенциальной реакции, то при снижении ставки до 6,75% рынок и рубль могут показать нейтральную динамику, так как этот вариант уже полностью заложен в котировки. А вот шаг в —0,5% может оказать локальное незначительное давление на рубль, что было бы положительно для акций экспортеров.

По индексу МосБиржи сейчас невооруженным глазом видна перекупленность на многих таймфреймах, от 15-минутного до дневного. В связи с этим растут риски формирования локальной коррекции или хотя бы торможения темпов роста. При этом, если взглянуть на сложившуюся картину чуть шире, то после пробоя отметки 2850 п. следующие технические цели сместились сразу в сторону 3000 п. Около этой круглой отметки проходит верхняя граница долгосрочного восходящего канала, который сформировался после кризиса 2008 г.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых результатов за III квартал у Юнипро (РСБУ) и Яндекса (US GAAP). Ранее Юнипро опубликовала не самые сильный производственный отчет, так что позитивных сюрпризов не ожидаю. В этих акциях ключевой фактор — это дивиденды и перспектива их роста после перезапуска восстановленного блока на Березовской ГРЭС.

По Яндексу более оптимистичный взгляд — консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 36,3% при уровне рентабельности по EBITDA около 30,7%. Позитивные результаты могли бы помочь еще больше отыграть бумагам компании те потери, которые были понесены 11 октября из-за законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

Также в пятницу планируется публикация квартальных операционных результатов Распадской.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра без существенных изменений, нефть Brent в минусе на 0,5%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет в символическом минусе по отношению к уровню закрытия четверга.