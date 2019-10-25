Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Тем не менее, индексы РФ в последние дни торгуются заметно лучше западных аналогов, поэтому и сейчас способны продолжить эту тенденцию. Ожидаемое сегодня снижение ключевой ставки ЦБ РФ может дополнительно подстегнуть рост рынка акций, к тому же локальная динамика нефти также на стороне российского рынка. Американские индексы в ходе вчерашних торгов формально закрылись в плюсе, однако преобладали скорее негативные новости и квартальные отчеты. Из компаний, на которые инвесторы обращают особое внимание, положительными можно считать результаты Microsoft, который увеличил чистую прибыль на 21% при росте выручки, а также отчет PayPal и отчасти Ford. При этом акции Twitter потеряли 21% на фоне резкого сокращения рекламных доходов при росте пользователей.

Отчет eBay также был воспринят негативно, хотя заметного расхождения с прогнозами рынка не было, а прибыль на акцию совпала с ожиданиями аналитиков. Отчеты остаются главным движущим фактором, поэтому ни снижение продаж новостроек в сентябре, ни новость о планах Китая покупать сельхозпродукцию США на 20 млрд. в год после заключения сделки особого эффекта не произвели.

Американские индексы по-прежнему нацелены на обновление исторических максимумов. На последнем для Марио Драги заседании ЕЦБ в качестве главы организации ключевая ставка была ожидаемо сохранена на нулевом уровне, но подтвержден новый раунд количественного смягчения, который стартует с 1 ноября. Более решительные действия будет принимать уже Кристин Лагард, вступающая в новые обязанности также с начала нового месяца.

Цены на нефть марки Brent продолжают рост после закрепления выше уровня $60 за баррель в рамках наших ожиданий. При сопутствующей динамике мировых площадок состоится тестирование уровня $62.

ЦБ РФ сегодня примет решение по ключевой ставке – в ее снижении сомнений нет, не исключено, что будет пересмотр сразу на 50 б.п. Такой шаг усилит давление на рубль, но позитивно скажется на динамике фондовых индексов. На наш взгляд, очень активный рост рынка акций РФ как раз вызван ожиданиями по ставке вместе с корпоративными новостями, так как преобладают покупки крупнейших компаний индекса Мосбиржи, за исключением «металлургов». НЛМК представил и слабый отчет со снижением выручки на 9%, чистой прибыли на 34%, и сообщил о дивидендах за 3 кв. – 3.22 рубля по сравнению с 6.04 руб. годом ранее. Считаем, что на этом фоне снижение акций сектора продолжится.