Вчера наконец-то Индекс Мосбиржи переписал исторический максимум. Рост проходил на повышенных объемах торгов, что может являться свидетельством притока денег на рынок акций. Причем, скорее сего, большая часть новых денег пришла к нам из внутренних источников, в том числе за счет ребалансировки портфелей крупных инвесторов, которые начали сокращать позиции по облигациям в пользу увеличения доли акций.

Есть основания полагать, что эта тенденция продолжится в связи со снижение доходности ОФЗ и банковских вкладов в результате уменьшения ставки ЦБ. Сегодня ждем, что Банк России уменьшит ставку на 0,5 п.п., а на пресс-конференции после заседания регулятора Эльвира Набиуллина даст прозрачный намек, что до конца года ставка будет снижена еще раз.

При этом акции «Лукойла» и «Норильского Никеля» также обновили исторические максимумы, но продолжают сохранять потенциал роста.

Опять на 8,4% выросла «обычка» «Сургутнефтегаза». И опять для этого не было никаких информационных поводов.

В числе лидеров подъема были акции «Газпрома» (+3,3%). Кроме общего позитивного фона бумаги вверх гонит ожидание принятие решения советом директоров компании в конце ноября о направлении на дивиденды 50% чистой прибыли. Все крупные инвестиционные вложения газовой монополии уже практические сделаны, и компания вполне может себе это позволить. Поэтому мы не удивимся, если к концу году увидим «Газпром» дороже 300 рублей. Пока же ближайшим сопротивлением является район чуть выше 250 руб.

На этом фоне как-то померк Сбербанк, который потихоньку пришел на сопротивление 142 руб. Локальный всплеск интереса к Сберу может возникнуть, когда мы начнется частичная фиксация прибыли по нынешним лидерам роста.

Внешний фон сегодня располагает к продолжению покупок: американские фьючерсы торгуются в легком плюсе. Правда, немного снижается нефть, но она все равно остается на высоком относительно последнего времени уровне. Ждем открытия рынка акций подъемом примерно на 0,2%.

Нефть вчера подошла к отметке 62 доллара за баррель, но продолжить рост так и не решилась. Скорее всего, какое-то время котировки будут находиться в коридоре 60-62 доллара с хорошей перспективой ухода выше. Однако сегодня возможно движение ближе к нижней границе диапазона.

Рынок акций, и прежде всего бумаги экспортеров, поддерживает слабеющий рубль, который вчера в паре с долларом завершил день выше отметки 64. Российская валюта начала снижением отыгрывать окончание налогового периода и ожидания понижения ставки ЦБ. Сегодня ждем продолжения ослабления рубля, но вряд ли котировки пары доллар-рубль уйдут выше 64,5.