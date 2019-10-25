Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2870-2885 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения в ожидании решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13.30 МСК).

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций могут оказать новости по поводу ожидаемого продления окончательного срока Brexit. Стоит также обратить внимание на вечернюю публикацию финального значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.97%) и РТС (+1.52%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Более того, рублевый индекс МосБиржи сумел обновить свой исторический максимум. Это стало возможным при явной поддержке со стороны нефтяного рынка. Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера продолжили наметившееся еще во вторник повышение. Они уверенно удерживаются выше ближайшего важного ценового уровня $60 за баррель.

Ключевые фондовые индексы в Европе и в США также демонстрировали позитивную динамику, за исключением североамериканского промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA, —0.11%), который выглядел несколько слабее.

Вероятно, свою позитивную роль сыграли и ожидания относительно динамики ключевой ставки ЦБ РФ. Сегодня она может быть понижена сразу на 0.5%. В пользу такой возможности свидетельствует недавнее заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Внешний новостной фон вчера также был относительно благополучным. Европейский центральный банк оставил неизменными ставки по депозитам и кредитам и подтвердил начало программы выкупа активов на 20 млрд евро в месяц с начала ноября. В СМИ появилась информация о том, что Китай уже начал наращивать закупки сельхозпродукции в США в ожидании возможного подписания промежуточного торгового соглашения в середине следующего месяца. Кроме того, стало известно, что сегодня может быть принято окончательное решение по поводу предоставления Великобритании новой трехмесячной отсрочки для выхода из Евросоюза, что должно предотвратить неупорядоченный Brexit.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 8 п., или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек явно сильнее рынка вновь выглядели бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +8.41%). В них продолжилась агрессивная скупка по любым ценам без значимого информационного повода. Однако подобный рост может приостановиться или завершиться в любой момент.

Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3.54%) с некоторым опозданием отыграли в должной мере недавнюю публикацию сильной бухгалтерской отчетности эмитента за 9 месяцев 2019 года по РСБУ. Она указала на рост чистой прибыли за отчетный период почти в 2.7 раза.

Акции Polymetal (POLY RM, +3.44%) пользовались спросом на фоне выхода производственных результатов эмитента за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года. Свежие данные указали на рост общего объема производства в золотом эквиваленте на 7% по итогам 3 квартала и на 16% с начала текущего года. Квартальная выручка «Полиметалла» в долларах США увеличилась на 43%. А с начала года она возросла на 28%. На волне вчерашних покупок акции Polymetal сумели обновить свой исторический максимум, что представляется позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста. Но для начала им необходимо суметь закрепиться выше ближайшего значимого ценового уровня 1000 руб.

Бумаги ВТБ (VTBR RM, —0.80%) остались под давлением после недавнего заявления председателя правления эмитента Андрея Костина о том, что имеется ряд моментов, которые способны негативно повлиять на финансовый результат банка в текущем или в следующем году. Тогда речь шла о возможном списании части задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса. А вчера топ-менеджер ВТБ выразил мнение о том, что резкое снижение ключевой ставки ЦБ РФ окажет давление на маржу и прибыль кредитной организации.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги НЛМК (NLMK RM, —0.79%), Алроса (ALRS RM, —0.96%), МосБиржа (MOEX RM, —0.97%), АФК Система (AFKS RM, —1.89%), Мечел-ао (MTLR RM, —2.04%), Мечел-ап (MTLRP RM, —1.10%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное разнонаправленное изменение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent в противовес вчерашнему приросту подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.1%. Японский Nikkei225 также прибавил 0.1.

С учетом того, что утреннее падение нефтяных котировок носит коррекционный характер, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.