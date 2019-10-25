Российский рынок акций и рубль мало изменятся на нейтральном внешнем фоне в ожидании решения по ставке Банка России. Сснижение нефтяных котировок в рамках коррекции создает условия для несущественного изменения индексов.

ПРОГНОЗЫ

С учетом того, что утреннее снижение нефтяных котировок носит коррекционный характер, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное, отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Это создает условия открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением, добавляет он.

В пятницу в начале торгов не исключена возможность приостановки подъема по индексу РТС, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Сегодня для всей группы российских активов большое значение будут иметь итоги заседания Банка России, которые, вероятно, впервые за долгие месяцы представляют интригу – снижение ставки на 25 или 50 пунктов. Учитывая рост последних дней, локально в российских активах есть признаки перегрева, соответственно, при сценарии умеренного смягчения видим вероятность некоторого коррекционного движения", — отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Внешние же условия пока продолжают оставаться скорее нейтральными, добавляет аналитик.

На валютном рынке в первой половине дня вероятна консолидация вблизи отметки 64 по паре доллар-рубль, далее на ход торгов может повлиять решение ЦБ по ключевой процентной ставке (13.30 мск) и сопутствующий комментарий, считает Старцев.

Согласно прогнозу Константина Кочергина из банка "Восточный", пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 63,6–64,5.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие фондовые индексы США по итогам торгов в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику, на нее повлияли с одной стороны отчётность торгующихся там эмитентов, а с другой макроэкономические показатели и глобальные новости.

Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись ростом после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), также поддерживают торги сильные финансовые результаты европейских компаний.

Основные европейские фондовые индексы закрылись в пятницу снижением, акции Renault упали в цене на 11,5%, Danone — на 8,4%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут до 0,12%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,65%, японский Nikkei 225 — на 0,22%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,29%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,3%.

Стоимость нефти снижается на 0,36% — до 61,45 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,03% — 1,1108 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся на историческом максимуме по индексу Мосбиржи на позитивных факторах, индекс РТС также вырос, закрепившись выше круглой отметки в 1400 пунктов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,97%, переписав исторический максимум на уровне 2877,05 пункта, индекс РТС вырос на 1,52%, до 1413,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 12 копеек – 64,07 рубля, евро снизился на 3 копейки, до 71,12 рубля, следует из данных Московской биржи.