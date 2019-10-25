Потенциал снижения доходности коротких ОФЗ составляет как минимум 50 б.п.
Сегодня основным событием для российского рынка станет объявление ЦБ России ключевой ставки. Мы прогнозируем ее снижение на 50 б.п., до 6,5%. В целом, ждем снижения до конца года на 75 б.п. и еще на 75 б.п. – в следующем году, в результате чего ставка опустится до 5,5% и останется на этом уровне до конца 2020 г. Следовательно, потенциал снижения доходности коротких ОФЗ составляет как минимум 50 б.п. и означает рост цены длинных выпусков на 3–4%.
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