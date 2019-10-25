Как сообщил председатель правления НОВАТЭКа (NVTK RX – ПОКУПАТЬ) Леонид Михельсон, во 2 кв. 2020 г. компания планирует рассмотреть вопрос о планке дивидендных выплат. Возможно, она будет повышена уже для выплат по итогам 2019 г. Помимо уже принятого инвестиционного решения по «Арктик СПГ 2», необходимым условием для повышения дивидендных выплат является прохождение ряда других тестов, в частности, наличие и работоспособность 15 танкеров для транспорта сжиженного газа проекта «Ямал СПГ», последний из которых ожидается в декабре.

К концу 2020 г. планируется привлечь финансирование для «Арктик СПГ 2». По прогнозу НОВАТЭКа, проект «Ямал СПГ» в 2019 г. произведет более 18 млн т СПГ при проектной мощности первых трех очередей 16,5 млн т в год. Четвертая, мощностью 0,9 млн т, будет введена в конце года и, как мы полагаем, большого влияния на производство 2019 г. оказать не успеет. До конца 2020 г. проект «Арктик СПГ 2» планирует привлечь проектное финансирование. Ставка кредитования для проекта может быть снижена, если основная часть объемов СПГ будет законтрактована, однако предусмотрены также спотовые поставки. Ситуация с китайским перевозчиком Cosco не повлияла на стоимость фрахта для НОВАТЭКа.

Рост дивидендов ожидаем, но привлекательность акций – в развитии новых проектов. НОВАТЭК сейчас выплачивает, в соответствии с дивидендной политикой, 30% от чистой прибыли по МСФО. Доходность дивидендов за последние 12 месяцев составила 2,2%. Мы полагаем, что рост прибыли НОВАТЭКа от зависимых компаний приведет к увеличению дивидендов начиная с 2020 г., однако повышение планки выплат также будет сигнализировать о готовности НОВАТЭКа направлять более высокую долю этих потоков на выплаты акционерам. В то же время мы рассматриваем акции компании как ставку на рост, а не высокие дивиденды в ближайшие три-пять лет. Мы рекомендуем покупать акции НОВАТЭКа.