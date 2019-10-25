Почти трехнедельное бесперерывное ралли на рынке ОФЗ вчера приостановилось. На открытии доходности выросли на 1–2 бп и завершили день на уровне +2-5 бп выше закрытия среды. В отстающих на этот раз оказались среднесрочные выпуски (5–10 лет). ОФЗ-26226 (YTM 6,4%), ОФЗ-26219 (YTM 6,4%), ОФЗ-26212 (YTM 6,45%) и ОФЗ-26207 (YTM 6,43%) выросли в доходности на 5 бп. В то же время ОФЗ-26211 (YTM 6,13%) и ОФЗ-25083 (YTM 6,11%) закрылись без изменений; ОФЗ-26220 (YTM 6,12%) прибавил в доходности 1 бп. Торговая активность осталась высокой: оборот на Московской бирже составил 47 млрд руб., что вдвое превышает среднее значение за последний месяц. Насколько мы понимаем, операции иностранных инвесторов были вчера сбалансированным, тогда как в качестве основных продавцов вчера выступили локальные игроки. Долговые рынки других развивающихся стран двигались в узких диапазонах. В 10-летнем сегменте самое сильное изменение показали облигации Мексики, снизившиеся в доходности на 5 бп.

Вчера Банк России представил окончательную оценку изменения позиций нерезидентов на рынке ОФЗ в сентябре, которая полностью совпала с ранее опубликованными цифрами. За месяц иностранные инвесторы купили ОФЗ на 37 млрд руб. в нетто-выражении, и, таким образом, их рыночная доля не изменилась, составив 30% от всех находящихся в обращении бумаг (36% с учетом корректировки на неликвидные выпуски).

Сегодня в 13:30 по московскому времени Банк России объявит свое решение по денежно-кредитной политике и опубликует пресс-релиз. Пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров ЦБ не запланирована. Кривые процентных свопов и FRA, а также кривая ОФЗ предполагают снижение ключевой ставки на 50 бп и мягкий прогноз в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, тогда как наши экономисты в базовом сценарии ожидают снижения ставки на 25 бп. На наш взгляд, снижение на 25 бп – или на 50 бп, но без указания на вероятность дальнейшего смягчения – может спровоцировать дальнейшую коррекцию на рынке ОФЗ.



