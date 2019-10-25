Акции Газпрома на прошлой торговой сессии ускорили рост после пробоя верхней границы среднесрочной консолидации в районе 238-239 руб. Свечная формация указывает на продолжение роста. Но перед котировками целая череда уровней сопротивления. Сегодня акции могут приостановить рост вблизи 244-246 руб. Пятничный фактор может привести к фиксации позиций во второй половине дня.

Стохастик на четырехчасовом графике указывает на значительную перекупленность. Пока явного сигнала для коррекции нет. Для фиксации длинных позиций или открытия коротких лучше дождаться формирования локального максимума. В случае закрепления выше 244 руб. с большой долей вероятности целью станет 248 руб. Там же может сформироваться локальный максимум.

После формирования свечных сигналов на остановку импульса роста с большой долей вероятности последует волна коррекции, направленная как минимум на проверку пробитой области 238-239 руб. Стохастик за это время снимет перекупленность и как раз окажется в зоне перепроданности.

Альтернативный вариант развития динамики говорит о достижении многолетних максимумов вблизи 251-255 руб. Однако для его реализации очень желательны позитивные корпоративные новости. Пока мы лишь знаем о предложенных Газпромом условиях нового соглашения с Нафтогазом Украины, которые предусматривают снятие взаимных претензий и отзыв всех исков. Реализация этого сценария была бы позитивной для кейса Газпрома, однако в компании заявляют, что не понимают, когда Украина сможет имплементировать нормы Третьего энергопакета ЕС.

Сопротивления: 244 / 246 / 248

Поддержки: 238-239 / 232-234 / 230 / 228