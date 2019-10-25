Американские индексы завершили торги четверга разнонаправленно. Ралли IT-сектора позволило NASDAQ закрыться ростом на 0,8%. Неудачный отчет 3M Co. оказал негативное влияние на динамику Dow Jones. S&P500 поднялся на 0,19%, до 3010 пунктов при поддержке технологических акций. Худшим по итогам дня стал коммуникационный сектор в результате обвала котировок Twitter сразу на 21%. Вышедшие в четверг макроданные также оказались смешанными. Число обращений за пособием по безработице сохраняется возле исторических минимумов, а объем заказов на товары длительного пользования за сентябрь сократился. Вице-президент США Майк Пенс выступил с относительно жесткой речью в отношении Китая, заявив, что Пекин не должен недооценивать решительность президента Трампа.

Мировые фондовые площадки торгуются разнонаправленно после слабого отчета Amazon, отметившегося первым за два года снижением прибыли. Политическая неопределенность в Великобритании и критика Китая со стороны вице-президента США не вселяют оптимизма в участников торгов. Среди позитивных моментов отметим сильный отчет Intel, который выявил высокий спрос на полупроводники, что снижает опасения относительно негативного влияния торговых войн на экономику.

Азиатские биржи также показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei и шанхайский CSI 300 торгуются в плюсе, гонконгский Hang Seng снижается. Европейские площадки открылись в минусе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к проведению досрочных выборов в парламент 12 декабря, что усиливает неопределенность перспектив выхода страны из ЕС.

Спрос на безопасные активы снизился. Облигации не показывают выраженной динамики. Доходность 10-летних казначейских обязательств США колеблется около 1,77%. Золото поднялось выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent торгуется выше $61 за баррель и продолжает отыгрывать позитив от неожиданного снижения запасов углеводородного сырья в США. Аппетит к риску сегодня умеренный. Ожидаем, что индекс S&P500 по итогам предстоящей сессии сумеет удержаться выше 3000 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

До открытия рынка выйдет квартальный отчет Verizon (VZ), который может приятно удивить инвесторов стабильным ростом и перспективами развития связи в формате 5G. Компания ожидает, что ее выручка поднимется лишь на 0,4%, а EPS вырастет на 1,6%. Новые тарифные планы Verizon пользуются успехом у клиентов, что способствует повышению выручки с абонента. Развитие сетей 5G не окажет влияния на результаты в этом квартале, но остается основным драйвером роста на ближайшие месяцы и годы. Сильный отчет может положительно повлиять на настроения инвесторов и способствовать росту акций Verizon.

Техническая картина по индексу S&P500 выглядит умеренно оптимистичной. Вчера он вновь остался выше сопротивления 3000 пунктов, что можно отнести к положительным моментам. Показатели RSI и MACD также находятся на значениях, способствующих продолжению позитивной динамики. Если S&P500 удастся закрепиться выше 3000 по итогам недели, его шансы на обновление максимумов возрастут.