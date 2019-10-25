Прошедший день был самым напряженным с точки зрения выхода квартальных данных в текущем сезоне корпоративной отчетности. Вчера вышла отчетность от 50 компаний, включенных в индекс S&P500. И уже одно это говорит само за себя. В принципе, пока вроде бы все хорошо. Но все же на голубом небе появились первые облачка. Больше всех огорчил вчера Twitter (TWTR, —20,81%), чья отчетность вышла еще до начала торгов. И, как видим по итоговому результату, эта отчетность очень не понравилась инвесторам. Разочарованию не было предела.

Однако все же общий позитив пока сохраняется. Особенно отрадно, что этот позитив присутствует в акциях компаний, которые в принципе являются главными драйверами роста в последние годы. Это, безусловно, акции полупроводниковых компаний и акции ведущих чипмейкеров. Так, например, вчера очень мощно смотрелся спрос в акциях таких компаний как Micron Technology (MU, +5,46%), Applied Materials (AMAT, +8,98%) и KLA-Tencor (KLAC, +6,31%). А вот акции главный «зачинщика» всего этого хайпа Lam Research (LRCX, +13,90%) так вообще улетели в открытый космос. Во многом именно благодаря росту в акциях полупроводниковых компаний индекс NASDAQ и вырос на вполне достойные 0,81%.

Индексу S&P500 также удалось закрыться в зеленой зоне. Но рост здесь был гораздо меньшим и ограничился лишь 0,2%. И все равно приятно — сделан еще один, хоть и небольшой, но все же шажочек к покорению исторического максимума. Теперь до него после вчерашнего дня остается всего лишь 0,6%. Ну совсем близко — рукой подать!

А вот индексу Dow Jones (DJIA-30) пришлось вчера несладко. Акции 22 компаний из 30 оказались вчера в минусе. Максимальный вклад в падение внесли акции промышленной компании 3M Company (MMM, —4,07%), Johnson & Johnson (JNJ, —1,85%) и McDonald’s (MCD, —1,60%). У каждой из этих компаний были свои причины для снижения котировок, но в целом это и привело к уходу индекса Dow Jones в красную зону.

А вот уже после финального гонга вышла ожидаемая многими отчетность еще от одного из лидеров — компании Amazon (AMZN). Ожидания и аналитиков и участников рынка были очень и очень позитивными. Ведь в последние годы не было ни одного квартала когда бы от Amazon выходила негативная отчетность. Все надеялись, что в этот раз компания порадует своих инвесторов. Однако все когда-нибудь заканчивается. И к сожалению, многоквартальная супер позитивная серия прервалась именно вчера. Нет, отчетность мирового лидера онлайн торговли по прежнему очень сильная. Однако инвесторов очень расстроила весть о больших затратах компании на внедрение системы однодневной доставки, на которую ушло более 1 млрд. $ и будет потрачено еще 1,5 млрд. $ в 4-м квартале этого года. В результате этого впервые за последние 2 года мы увидели снижение прибыли, которая в итоге составила $4,23 против $5,75 полученной год назад и против ожидаемых аналитиками $4,59. Реакция участников рынка на этот негатив была мгновенной — -7% на пост-маркете и почти —6% сегодня с утра.

Ожидания рынка 25 октября

Ну что ж, судя по настроениям, царящим сегодня в первой половине дня, участники рынка готовы к покорению новой вершины в индексе S&P500. Несмотря на негатив, вызванный снижением прибыли компанией Amazon, в целом настроение все же остается позитивным. В принципе ничего важного не происходит за исключением продолжающегося сезона отчетности, который к счастью пока больше радует, чем огорчает. А сегодня кстати пятница и поэтому количество отчитывающихся компаний резко сократится и единственный кто может огорчить или же обрадовать инвесторов — это телекоммуникационный гигант Verizon Communications (VZ). Однако телекоммуникационный сектор чувствует себя в целом очень уверенно, поэтому особых неожиданностей с этой стороны не должно быть.

Вечером в 17-00 мск появятся также данные по индексу уверенности потребителей Мичиганского университета. На него участники торгов смотрят и на него достаточно активно реагируют. Но сегодня аналитики ожидают увидеть положительную динамику движения этого индекса — 96,0 в октябре против 93,2 в сентябре. И если мы увидим значение этого индикатора близкое к прогнозу, то это тоже должно поддержать рынок.

Короче, ждем рост. И весь вопрос пока — насколько сильным он будет и хватит ли сил участникам рынка вытащить индекс S&P500 вверх на 0,6%? Слишком уж сильно расти, как мы видим по итогам торгов последних дней, желания тоже особого нет. Но все же рост, причем любой рост, это всегда хорошо. И поэтому не мешает сделать небольшой задел в преддверии достаточно серьезных испытаний, которые нас ждут на следущей неделе, когда, во-первых, появится отчетность от таких знаковых компаний как Apple (AAPL), Facebook (FB) и Alphabet (GOOGL), и, во-вторых, состоится заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором должно быть принято решение об очередном снижении ставки. И эти события могут существенно повлиять на поведение участников рынка и возможно изменить их настроение. Но это будет на следующей недели, а сегодня все же надеемся на рост.