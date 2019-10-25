С учетом убытка в первом полугодии под влиянием переоценки курсовых разниц прогнозы дивидендов по «префам» на прошлогоднем уровне в 7,62 руб. выглядят завышенными. Но с учетом ожидаемой стабилизации и курса доллара к концу года на уровне вблизи 63-64 руб. за USD и при сохранении потенциала восстановления цен на нефть на уровнях вблизи $65 за баррель, а также тренда и сезонности прибыли Сургутнефтегаза получение им прибыли в 490 млрд руб. по итогам года выглядит возможным. При таком сценарии, учитывая статистику дивидендной истории компании, можно ожидать, что дивидендные выплаты на привилегированную акцию Сургутнефтегаза составят 3,45 руб., а дивидендная доходность, исходя из текущих цен, будет равняться 8,7% годовых. Это вполне сравнимый с аналогичными показателями других крупнейших компаний ТЭК уровень. По «обычке» «Сургут» платит 65 коп., значимых предпосылок ждать здесь изменений нет.

Рост акций Сургутнефтегаза теоретически может быть обусловлен ожиданиями крупных сделок в области стратегических M&A или тактических приобретений бумаг на рынке. По итогам первого полугодия 2019 года ликвидные активы Сургутнефтегаза (так называемая кубышка) сократились составили 2,955 трлн руб. Эта сумма была приблизительно в три раза больше капитализации компании до осеннего повышения акций. Эти ресурсы хранились в высоколиквидных валютных инструментах, и доход по ним составлял суммы в среднем в несколько сотен миллиардов рублей в год, что вполне сравнимо с доходом от основой деятельности компании.

Компания считалась консервативной и инвестировала в доллары. Доллары, исходя из долгосрочной статистики курса американской валюты к рублю, с учетом ставок по долларовым депозитам приносят инвестору относительно стабильный доход порядка 6-10% в год. Теперь, предположим, что консервативный Сургутнефтегаз станет инвестором рынка высокорискованных активов (в рамках тактических или стратегических инвестиций). Если ориентироваться на индекс Мосбиржи, то, с учетом дивидендной доходности и среднего долгосрочного прироста курса Мосбиржи, потенциальная доходность «кубышки» составит уже 30-40% в год. Конечно, это будет сопряжено с соответствующим ростом рисков. Но Сургутнефтегаз, учитывая, постепенное, несмотря на текущую коррекцию, ускорение инфляции в развитых странах и стабильно растущий спрос на риск, может оценивать их как приемлемые. По крайней мере так делает рынок, активно инвестирующий в акции все последние годы.

Потенциальная чистая прибыль Сургутнефтегаза при инвестировании всей «кубышки» в акции увеличится приблизительно в два раза относительно текущего уровня. Оценка компании с точки зрения мультипликаторов вырастет в 1,5-2 раза в зависимости от используемых методик оценки.

Второй потенциальной причиной повышенного спроса теоретически может быть и ожидаемое направление компанией предложения о выкупе голосующих (или всех) акций по закону (например, крупная сделка). Балансовая стоимость обыкновенной акции, которую должен принимать во внимание оценщик, сейчас в 2,4 раза выше рыночной цены. На выкуп может быть направлено не более 10% чистых активов, это 400 млрд руб., которые у компании есть.

Наконец, просто на основании сравнительного анализа мультипликаторов, без учета статистики мультипликаторов, построенных на базе индекса стоимости компании, EV – который может быть существенно скорректирован под влиянием указанных выше инвестиций или выкупа, обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевле аналогов в два раза. С учетом этой оценки, принимая во внимание по-прежнему высокие, несмотря на ожидаемую корректировку, дивиденды компании, а также риски, связанные со значительными вложениями Сургутнефтегаза в валюты развитых стран в период их повышенной волатильности, мы оцениваем справедливую стоимость обыкновенной и привилегированной акции Сургутнефтегаза в перспективе до конца 2019 года на уровне 62,68 и 66,7 руб. за бумагу при высоких оценочных рисках вложений.