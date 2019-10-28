В начале новой недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Азиатские индексы торгуются преимущественно в плюсе, отыгрывая положительные новости пятницы. Прежде всего, речь идет про торговые переговоры США и Китая. В пятницу стороны должны были завершить обсуждения по первой части соглашения, подразумевающей валютные и финансовые вопросы. Обе страны сообщили о благополучном продвижении в рамках этого вопроса, чего оказалось достаточно для роста американских индексов в пятницу, при этом о подписании итогового документа речи пока не было. В выходные появилась информация и том, что было достигнуто финальное соглашение по поставкам мяса птицы из США. Понятно, что инвесторы ждут более серьезного прогресса, однако положительные отчеты пока помогают и без него.

В пятницу два ключевых американских индекса завершили день на новых исторических максимумах и в начале новой недели способны развить этот успех. Пиковая фаза квартальных отчетов постепенно подходит к завершению – в ближайшие дни закончат публиковать результаты практически все ключевые компании. Сегодня особое внимание будет приковано к результатам Google и AT&T. Главным же событием недели станет решение ФРС по ключевой ставке в среду. Сейчас преобладают ожидания по ее снижению на 25 б.п., что также поддерживает рынки. Нефть продолжает рост после выхода из консолидации и закрепления выше ключевых уровней. Помимо общего улучшения настроений на мировых площадках и ожиданий дальнейшего снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, стимулирующим фактором является снижение буровой активности в США и локальное замедление темпов роста добычи в регионе. В пятницу стало известно, что число буровых установок за неделю сократилось на 16 единиц – это сильнейшее снижение с апреля 2019. В начале недели Brent может дойти до 63 за баррель.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п., опираясь на замедление инфляции и инфляционных ожиданий населения. Прогноз по индексу потребительских цен на 2019 был смещен с 4-4.5% до 3.2-3.7%, что стало основной причиной укрепления рубля. Российская валюта сохраняет потенциал роста, особенно при снижении ставки ФРС в среду. Яндекс по итогам 3 кв. 2019 увеличил выручку на 38%, чистую прибыль на 12%, еще раз повысив ожидания по годовым результатам. На наш взгляд, акции продолжат постепенный рост при отсутствии нового негатива по законодательным инициативам. При этом темпы роста индексов РФ будут постепенно падать.