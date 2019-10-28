На прошлой неделе индекс МосБиржи продемонстрировал восходящую динамику. Позитив от феерического роста акций Сургутнефтегаза перекинулся и на другие акции. Американский рынок также «не подкачал». В США в разгаре сезон корпоративной отчетности. Пока финансовые показатели большинства американских компаний превзошли ожидания аналитиков. В последний торговый день недели биржевые индексы США выросли под воздействием позитивных новостей по торговым переговорам США и Китая, а также на фоне выхода сильных финансовых результатов ряда компаний.

Торговое представительство США сообщило, что в пятницу состоялись телефонные переговоры представителей США и Китая на высшем уровне, по итогам которых стороны стали близки к финальной стадии работы над некоторыми положениями торгового соглашения. Дональд Трамп подтвердил, что процесс торговых переговоров продвигается «очень хорошо». Дональд Трамп ранее также говорил, что надеется заключить первое торговое соглашение с лидером КНР Си Цзиньпином в ноябре на Саммите в Чили.

На текущей неделе состоится заседание ФРС США, и вероятность снижения ставки по его итогам участники рынка оценивают в 90%. Кстати, согласно результатам опросов экономистов, проведенных Reuters, большинство экспертов полагают, что резкое падение темпов роста мировой экономики более вероятно, чем синхронизированное оживление экономики, несмотря на мягкую политику центральных банков. Поэтому ФРС придется держать «руку на пульсе».

Неделя в США будет насыщенной макроэкономической статистикой. В среду выходит отчет по ВВП США за третий квартал, а также состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла по итогам заседания ФРС. В пятницу выходят отчет по рынку труда, а также индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM). Ожидается, что производственная активность покажет снижение, что произойдет в третий месяц подряд. От отчета по рынку труда аналитики тоже не ждут позитива: ожидается, что рост числа рабочих мест вне с/х сектора за октябрь составит менее 100 тысяч. По опросам Refinitiv, ожидается рост общего числа рабочих мест вне с/х сектора на 90 тысяч, а в производственном секторе будет падение на 50 тысяч. Одна из главных причин такого негатива – длительная забастовка работников General Motors.

Кроме того, неделя будет наиболее насыщенной публикациями финансовых результатов американских компаний – отчитаются свыше 140 компаний. Alphabet и AT&T в понедельник, BP, GeneralMotors, Mastercard, Merck, Pfizer, ConocoPhillips, Amgen, ElectronicArts и Kellogg во вторник, Apple, Facebook, GeneralElectric и Starbucks в среду, ExxonMobil, Chevron, Colgate-Palmolive, Alibaba и Abbvie в пятницу.

Хочется также отметить что на фоне позитивных новостей по торговым переговорам США и Китая выросли цены на нефть. В октябре нефтяные цены (Brent) растут от важной технической отметки 55,88 (минимум августа). Кроме того, позитивно на цены нефти также повлиял отчет Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, который неожиданно показал снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США. Как сообщило EIAв среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 октября упали на 1,7 млн баррелей, впервые за шесть недель. К тому же, упали запасы нефти из Стратегического нефтяного резерва, на 1 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов тоже показали снижение. В пятницу также вышел отчет от BakerHughes, согласно которому число работающих буровых установок в США за неделю упало на 17 штук, до 696. Две недели до этого число буровых росло. Ближайшее техническое сопротивление на графике находится на уровне 63,3.

Цены на золото в конце недели росли и даже пытались пробить наверх сентябрьский нисходящий тренд. Я бы не стал сейчас покупать или продавать золото, потому что его динамика зависит от заявлений Федеральной резервной системы США. Если они окажутся боле «ястребиными», чем думает рынок, то цены на золото снизятся от нисходящего тренда к отметке 1460-1470 (не за один день). В случае "голубиных" заявлений цены могут вырасти до 1540-1550 (не за один день). Цены на золото до среды будут «на перепутье».