Российский рынок акций завершал предыдущую неделю около исторических максимумов. И хотя в пятницу индекс МосБиржи попытался скорректироваться вниз, к концу сессии почти все снижение удалось выкупить. Объемы торгов вновь были почти в два раза выше средних. Таким образом, на рынке сохраняется повышенный интерес к российским бумагам. В основном он сосредоточен в наиболее ликвидных инструментах, а не в акциях второго и третьего эшелонов.

Если оценивать динамику долларового РТС и индекса всех развивающихся стран MSCI Emerging Markets, то в последние дни явно просматривается опережающая динамика именно на нашем рынке. Соотношение двух индикаторов поднялось до максимальных значений с 2017 г.

В целом настроения глобальных инвесторов остаются позитивными, так как центробанки готовы и дальше поддерживать мировые рынки ликвидностью и смягчать денежно-кредитную политику, пытаясь предотвратить замедление экономического роста. При этом риски торговой войны между США и Китаем, а также опасения по поводу жесткого сценария Brexit, снизились, что в итоге способствует росту у инвесторов аппетита к риску.

Банк России в пятницу принял решение об ускоренном снижении ставки, опустив ее сразу на 50 б.п. — до уровня 6,5%. Формально это положительный драйвер для рынка акций и облигаций. Более того, регулятор обновил прогноз по инфляции по итогам 2019 г. с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%. В I квартале 2020 г. она может быть несколько ниже 3% в I квартале 2020 г., когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам следующего года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

На этом фоне индекс гособлигаций (RGBI) возобновил движение наверх и вновь переписал исторические максимумы. Снижение рублевых ставок — мощный драйвер для российских бумаг. И если в ОФЗ он в значительной степени уже заложен, то в корпоративных облигациях и акциях пространство для подъема еще сохраняется. Отдельно можно выделить положительное влияние на дивидендные истории, такие как МТС, Детский мир, Мосбиржа, Юнипро, ЛСР, Лукойл, Башнефть-ап и др.

В индексе МосБиржи после преодоления уровня 2850 п. следующие технические цели сместились в сторону 3000 п. Около этой круглой отметки проходит верхняя граница долгосрочного восходящего канала, который сформировался после кризиса 2008 г. При этом стоит учитывать, что безоткатный характер восходящего движения российских индексов может увеличить чувствительность нашего рынка к негативным драйверам в плане потенциальной коррекции.

Дополнительную поддержку нашему рынку начал оказывать фактор нефти. Котировки фьючерсов Brent вышли из консолидации наверх и сейчас торгуются около $62. Мы сохраняем умеренно положительный взгляд на дальнейшие перспективы. Ближайшим ориентиром наверху выступает район $63,5-64. В это же время отсутствие попутного укрепления рубля лишь добавляет позитива от роста черного золота для акций нефтегазового сектора.

В пятницу вышли «бычьи» данные от Baker Hughes: количество активных буровых установок в США резко снизилось до 696 (-17 уст.). Годом ранее в это же время их было на 25% больше. Падение буровой активности приводит к снижению количества пробуренных, но незаконченных скважин (DUC), то есть начинают использовать накопленные резервы. Все это намекает на высокие шансы замедления темпов роста добычи в США, что было бы позитивом для цен на нефть.

Одним из центральных событий для мировых фондовых площадок на этой неделе станет заседание ФРС в среду. Рыночные ожидания преимущественно сводятся к тому, что регулятор снизит ставку в третий раз подряд на 25 б.п. — до диапазона 1,50-1,75%. Согласно сегменту деривативов CME FedWatch, вероятность этого события около 93%. При этом опрос 100 экономистов от Reuters указывает на то, что снижение ставки ждет лишь 62% экспертов. Остальные 38 рассчитывают на сохранение ставки. В центре внимания будут указания ФРС по дальнейшей траектории ставок, так как консенсуса по поводу последующих заседаний у рынка сейчас нет. Весьма вероятна пауза в цикле снижения ставок на декабрьской встрече членов Комитета по открытым рынкам.

Что касается американского рынка акций, то S&P 500 остается около исторических максимумов. В качестве ближайшей области сопротивления выделяется район 3030-3050 п. Ожиданий устойчивого и продолжительного восходящего тренда в базовом сценарии сейчас нет, но локальное обновление рекордов вполне допускаем.

На предстоящей торговой неделе среди корпоративных событий останутся в центре внимания отчеты за III квартал. Финансовые результаты по МСФО представят Новатэк, Энел Россия (среда), ММК (четверг). По РСБУ в среду отчитаются Русгидро и ТГК-1. Операционные результаты опубликуют Лента, ТГК-1 (понедельник), М.Видео, Магнит (вторник).

Тем временем продолжается ралли в акциях Сургутнефтегаза. За 4 последние сессии обыкновенные акции подскочили на 29%. В пятницу бумаги нефтяной компании вновь стали лидером по оборотам на всем российском рынке. При этом каких-то корпоративных новостей, которые бы способствовали столь сильной динамике, по-прежнему не появлялось. В данный момент акции Сургутнефтегаза сильно перекуплены. Ожидаемая дивидендная доходность по текущим ценам меньше 1,5%. Премия обыкновенных акций к привилегированным бумагам Сургутнефтегаза, на мой взгляд, выглядит избыточной и пока ничем не оправдана.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,17%, нефть Brent в минусе на 0,11%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи совсем рядом по отношению к уровню закрытия пятницы.