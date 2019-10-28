В пятницу в секторе голубых фишек не сложилось единой динамики цен. В то время как внешний фон выглядел сравнительно благоприятным, а снижение ключевой процентной ставки ЦБ РФ оказало поддержку ликвидности, характер торгов указывал скорее на пересмотр состава портфелей локальными участниками рынка, чем на приток капитала. Лучше рынка вновь выглядел Сургутнефтегаз (SNGS, +7.0%). Акции Транснефти (TRNFP) подорожали на 2.4%, МТС (MTSS) – на 1.2%, Газпрома (GAZP) и МосБиржи (MOEX) – на 1.1%. Тем временем ММК (MAGN) подешевел на 1.8%, Татнефть (TATN) – на 1.4%, НЛМК (NLMK) – на 1.3%.

Во втором эшелоне, как и в секторе высоколиквидных бумаг, наблюдались разнонаправленные изменения котировок. Обыкновенные акции МОЭСК (MSRS) подорожали на 5.9%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 3.1%, в то время как Павловский автобус (PAZA) подешевел на 11.7%, Яросолавнефтеоргсинтез (JNOS) – на 5.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Динамика мировых фондовых индексов и доходности долговых инструментов указывает на повышение «спроса на риск», что отчасти объясняется ожиданиями заключения торговой сделки между США и КНР – обе стороны оптимистично высказываются о перспективах соглашения. Кроме того, преимущественно благоприятную реакцию на рынке вызывает поток корпоративной отчетности крупных западных эмитентов. Сегодня до открытия торгов в США ожидается отчетность корпораций AT&T (14:00 мск).

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль.