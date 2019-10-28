Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2880 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 п.

После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация сентябрьской статистики по изменению товарных запасов на оптовых складах и в розничной торговле в США (15.30 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.13%) и РТС (+0.54%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Позитивная динамика долларового индекса РТС была обусловлена заметным внутридневным укреплением курса рубля. Таким образом, продолжившаяся тенденция к улучшению настроений на нефтяном рынке нашла свое отражение в основном в росте стоимости отечественной валюты.

Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то его не смогли «вытянуть» на позитивную территорию даже сильно подорожавшие обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Тем не менее, в течение первого часа торгов он сумел формально обновить свой свежий исторический максимум, что представляется позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста.

Среди значимых внутренних событий стоит отметить вполне ожидаемое решение ЦБ РФ о понижении ключевой ставки сразу на 0.5%, до уровня 6.5%. Ранее о такой возможности прямо заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, Центробанк сохранил прогноз по росту ВВП РФ в текущем году в интервале 0.8-1.3%.

Что же качается важных внешних событий, то стоит отметить сообщение о том, что все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос окончательного срока Brexit. Однако принятие формального решения по этому поводу пока отложено. Из-за океана также поступили обнадеживающие новости. Стало известно, что Китай в сентябре увеличил импорт соя-бобов из США до максимального уровня с апреля в ожидании урегулирования затянувшего торгового конфликта. К слову, североамериканский фондовый индекс S&P500 под конец минувшей недели обновил свой исторический максимум.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.4 п., или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек вновь заметно сильнее рынка торговались бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +6.96%). Мы наблюдали в них продолжение агрессивной скупки по любой цене без значимого информационного повода. Теперь голосующие акции «Сургутнефтегаза» заметно опередили по стоимости привилегированные бумаги, по которым традиционно платятся намного более высокие дивиденды. В целом же акции нефтяной компании в течение двух последних месяцев сокращают свою длительную недооцененность, которая существовала, несмотря на наличие у эмитента крупных валютных накоплений.

Акции МТС (MTSS RM, +1.24%) заметно подорожали на повышенных оборотах. Этому способствовало сообщение о том, что совет директоров эмитента подтвердил целесообразность сохранения текущей структуры листинга. Таким образом, АДР компании продолжат торговаться в США на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE и на ряде других иностранных фондовых бирж, что поддерживает к ним интерес со стороны нерезидентов. С технической точки зрения акции МТС приблизились к значимому уровню сопротивления, расположенному в районе 280 руб. В ближайшие дни они имеют неплохие шансы на преодоление указанной отметки и на закрепление в более высоком диапазоне 280-290 руб.

Акции Yandex clA (YNDX RM, —1.25%) сменили свой существенный внутридневной прирост на весомую просадку по итогам дня. В них отыгрывался выход квартальных финансовых результатов эмитента по US GAAP. Прирост выручки в рублях составил впечатляющие 38% по итогам 3 квартала и 39% за 9 месяцев 2019 года. Вместе с тем, чистая прибыль «Яндекса» с начала года сократилась на 72%. Что же касается скорректированной чистой прибыли, то она выросла на 12% по итогам 3 квартала и на 19% с начала текущего года. Добавим, что значимой среднесрочной угрозой для курса указанных бумаг остается обсуждаемый законопроект о значимых интернет-ресурсах. Он предполагает введение ограничения на долю иностранного участия в таких ресурсах.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости около 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent в противовес пятничному приросту подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.7%. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

С учетом того, что утреннее падение нефтяных котировок носит коррекционный характер, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.