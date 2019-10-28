Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,4-0,7%, а индикатор S&P500 в течение сессии подходил вплотную к историческому максимуму 3028 пунктов. Покупки наблюдались на фоне новостей о завершающих этапах подготовки первой части торговой сделки между США и КНР, а также оптимистичных квартальных результатах и прогнозах Intel.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. Евросоюз в целом одобряет перенос крайнего срока Brexit с 31 января, но пока не обозначил конкретных дат.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,2%. Фондовые индексы Китая растут на 0,5-1%. В регионе ждут подписания торговой сделки с США уже в ноябре, надежды на что выразил в том числе президент Дональд Трамп.

Нефтяные фьючерсы утром коррекционно теряют менее 0,5% после повышения в пятницу. Котировки продолжают обновлять максимумы с конца сентября, оставаясь при этом немногим ниже сопротивлений 62,30 долл (для Brent) и 56,70 долл (для WTI). Поддержку рынку оказывают комментарии министерства энергетики РФ о намерении сохранить тесное сотрудничество с ОПЕК и Саудовской Аравией. Кроме того, отчет Baker Hughes показал сокращение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 17 единиц, до 696 штук – позитивный для цен сигнал.

Основные события недели: индекс потребительского доверия США, уровень безработицы Германии и еврозоны, индекс потребительского доверия и делового климата еврозоны, предварительный индекс потребительских цен Германии и еврозоны, предварительный ВВП США и еврозоны в 3-м кв, заседание ФРС, ключевой ежемесячный отчет о состоянии рынка труда США, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая, розничные продажи Германии, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, индексы деловой активности в промышленности Великобритании и США. Квартальные отчетности BP, ConocoPhillips, General Motors, Mastercard, Pfizer, Apple, Facebook, General Electric, Starbucks и других.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу закрылись без единой динамики ввиду укрепления рубля. Долларовый индикатор обновил максимум с июня 2014 года, поднявшись до 1423 пунктов, а рублевый в течение сессии достиг исторического максимума 2879 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают отметки 2900 и 1445 пунктов, а поддержками – уровни 2850 и 1400 пунктов.

Рубль в пятницу укрепился против доллара и евро после решения ЦБ РФ понизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Пара доллар/рубль остановила снижение у октябрьского минимума 63,56 руб и остается ниже 64 руб, сохраняя склонность к снижению. Пара евро/рубль обновила минимум с конца сентября, опустившись до 70,57 руб. Более активному укреплению российской валюты препятствует разве что близость локальных максимумов.

Утром российские фондовые индексы могут продолжить попытки повышения ввиду сохранения благоприятных внешних сигналов. Ограничивать “быков” на рынке РФ, однако, будет техническая перекупленность, в связи с чем можно ожидать умеренных темпов повышения. На этой неделе на зарубежных площадках будут ждать подведения итогов заседания ФРС, а также большого блока макроэкономических данных и важных квартальных отчетностей. Повышение как на биржах РФ, так и США может сдерживать близость исторических максимумов.