Ванкорский кластер может получить налоговые льготы в обмен на инвестиции в инфраструктуру
Правительство готово предоставить налоговые льготы компании Восток Ойл – арктическому проекту, реализуемому Роснефтью и Нефтегазхолдингом. Об этом сегодня пишет газета Коммерсант. Минфин предлагает применить к Паяхскому месторождению специальный налог на дополнительный доход (НДД) при условии, что заложенная в его расчет часть НДПИ будет обнулена на 12 лет с момента начала добычи после достижения коэффициента истощения 1%. Представитель Минфина Алексей Сазанов отметил, что вопрос налоговых льгот будет обсуждаться более предметно после подтверждения запасов нефти. По информации газеты, предлагаемые меры поддержки Ванкорского кластера предусматривают только налоговые вычеты на сумму инвестиций Восток ойл в инфраструктуру на срок 10 лет начиная с 2020 г. и только в случае, если цены на нефть превысят заложенное в бюджетное правило пороговое значение 42,40 долл./барр. Сазанов оценивает сумму налоговых льгот для Ванкорского кластера в 50–60 млрд руб. (0,8–0,9 млрд долл.) при цене нефти 60 долл./барр.
Напомним, ранее Роснефть просила освободить ее от уплаты НДПИ по новым арктическим месторождениям (Сузун, Тагул и Лодочное), а также предоставить вычет из НДПИ на сумму инвестиций в действующие месторождения (Ванкор). Хотя предложение Минфина подразумевает менее значительные налоговые льготы для Роснефти, они все равно составляют около 7,7–7,9 млрд долл., которые пойдут на финансирование инвестиций в инфраструктуру. Также следует напомнить, хотя Сузун, Тагул и Лодочное не включены в особую, пятую, категорию НДД и, согласно предложенному законопроекту, продолжат получать налоговые льготы в рамках действующего законодательства (Тагул и Лодочное уже разрабатываются в режиме НДД, а Сузун получает льготы на уровне региона), что, как мы полагаем, поддерживает их экономику. В целом мы считаем новость позитивной для финансовых показателей компании, в случае если предложения будут реализованы.
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