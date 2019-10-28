Макроэкономическая конъюнктура: цены на нефть марки Brent снизились на 17,9%, тогда как курс рубля немного укрепился в годовом сопоставлении. Отметим также сильное снижение цен на газ: цены на месячные форвардные контракты на голландском хабе TTF снизились на 56,7% г/г, тогда как спотовые цены в Азии опустились на 56,2% г/г.

Объемы реализации: 10 октября НОВАТЭК сообщил предварительные операционные результаты за 3К19, продемонстрировав снижение объемов реализации газа на российском рынке на 1% г/г и жидких углеводородов – на 1,2% г/г. Объемы реализации на международных рынках выросли на 66,8% г/г.

Финансовые показатели: по нашим прогнозам, совокупная выручка NVTK составит 190,5 млрд руб., что на 13,0% ниже г/г. Выручка от реализации газа снизится на 6,6% г/г на фоне поддержки внутреннего рынка; выручка от реализации жидких углеводородов снизится на 18,1% г/г. По нашей оценке, EBITDA дочерних компаний составит 61,8 млрд руб., что на 12,3% ниже г/г.

Разовые статьи: 22 июля NVTK закрыл сделки по продаже 30% акций проекта “Арктик СПГ 2” (CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (10%), отметив, что условия сделок не отличались от сделки с Total (10%), которая была закрыта в 1К19. Мы полагаем, что окончательная цена будет скорректирована с учетом капиталовложений, которые были инвестированы между двумя датами закрытия сделок. Доходы от продажи окажут поддержку основному показателю чистой прибыли.