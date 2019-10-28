Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $17,8/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 749 руб./акцию) завтра представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

По нашему прогнозу, выручка вырастет на 11% г/г при рентабельности EBITDA 6,3% в 3К19 (-0,7 п. п. г/г и —0,8 п. п. к/к), главным образом, под влиянием продажи размывающих рентабельность неликвидных запасов. Учитывая динамику рентабельности EBITDA с начала года (примерно 6,5% за 9M19, по нашей оценке), мы не исключаем понижения нашего прогноза EBITDA 2019 примерно на 5%. Тем не менее, мы считаем, что рынок уже отразил это в котировках – акции потеряли в цене 18% с середины сентября vs. роста индекса РТС на 2%. В то же время дивидендная доходность по обыкновенным акциям сейчас высокая и составляет 8,8%.

Выручка. Согласно нашему прогнозу, выручка за 3К19 составит 343,8 млрд руб., что на 11% выше г/г и соответствует консенсус-прогнозу. Продовольственная инфляция (5% г/г в 3К19), вероятно, подержит рост чека, хотя снижение траффика, скорее всего, будет более сильным в сравнении с 2К19 (под влиянием холодной погоды и эффекта высокой базы 3К18 на фоне чемпионата мира по футболу). Это приведет примерно к нулевому росту LfL-выручки (vs. примерно 3% в 2К19), тогда как торговые площади, судя по всему, вырастут примерно на 17% г/г (как и в 2К19). На рентабельность повлияла продажа неликвидных запасов.

Мы ожидаем, что рост валовой рентабельности за 3К19 замедлится на 0,6 п. п. г/г на фоне продажи неликвидных запасов (на общую сумму 33 млрд руб., часть которых, вероятно, была продана в 3К19), а также инвестиций в цены (хотя и в менее агрессивной форме, чем у X5). Это в сочетании с ростом общих, коммерческих и административных расходов на 10 б. п. в процентном отношении к выручке приведет к снижению рентабельности EBITDA на 0,7 п. п. г/г до 6,3%, что предполагает EBITDA на уровне 21,8 млрд руб.

Мы ожидаем снижение чистой прибыли за 3К19 на 51% г/г до 3,7 млрд руб. на фоне тех же факторов что и EBITDA, а также увеличения долга и связанных с этим финансовых расходов.