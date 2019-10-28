Как сообщает агентство Bloomberg, владелец Louis Vuitton сделал предложение о покупке акций компании Tiffany на сумму $14,5 млрд. Сделка может расширить присутствие Louis Vuitton на американском рынке сегмента люкс. Учитывая, что рынок ювелирных брендов растет примерно на 6% в год (опережая рост на рынке брендовых часов на 200 б. п.), покупка Tiffany может поддержать LVMH в конкурентной борьбе с компаниями, владеющими Cartier и Van Cleef& Arpels. В то время как Tiffany пока обдумывает предложение, мы считаем, что данная новость может быть интересна для АЛРОСы (ALRS:RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8/акцию) и других производителей неограненного сырья.

1) Предложение о покупке со стороны LVMH компании TIF может свидетельствовать о позитивном взгляде LVMH на фундаментальные показатели спроса на рынке ювелирных изделий.

2) Потенциальная сделка формирует ожидания, что цикл снижения запасов на алмазном рынке может подходить к концу, и понижательный тренд в части спроса на бриллиантовую продукцию достигает дна.

3) Мы не удивимся, если на рынке появятся предположения, что если LVMH+TIF объединяться в единую компанию, они будут рассматривать идею вертикальной интеграции в производство алмазного сырья за счет сделок M&A.