В рамках обсуждения первой фазы торговой сделки Китай-США Пекин предложил Вашингтону снять тарифы в обмен на увеличение закупок с/х продукции (пт). ЕЦБ не изменил своего подхода и подтвердил QE с 1 ноября. Оптимизм российского рынка относительно решительных действий ЦБ РФ оправдался: ЦБ снизил ставку на 50 б.п., и этот шаг носит догоняющий характер, учитывая сильное улучшение краткосрочных ожиданий: ЦБ снизил прогноз роста ИПЦ на конец 2019 года с 4,0–4,5% до 3,2–3,7% и на конец 2020 года с 4% до 3,5-4,0%. Комментарий ЦБ предполагает вероятность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний; масштаб снижения в декабре, по мнению участников, варьируется от 0 до 50 б.п., а на ближайшие 6 месяцев – 50-100 б.п., что поддерживает рост долгового рынка при нейтральной реакции валютного, учитывая стабильность реальных ставок.

Ключевой темой недели станет заседание ФРС США (ср). Диапазон ставок может быть снижен на 25 б.п. до 1,50-1,75%, а комментарии, вероятно, будут более мягкими. Перед заседанием будут опубликованы предварительные данные по росту ВВП США за 3К19 (ср), который, как ожидается, замедлится с 2,0% до 1,7% в годовом выражении на фоне замедления внутреннего спроса и слабости производственного сектора. В 4К19 рост ВВП, вероятно, останется слабым, что может быть подтверждено первыми данными за октябрь — индексом потребительской уверенности (вт) и статистикой по новым рабочим местам (пт), — последняя, тем не менее, будет занижена искусственно из-за забастовки 50 тыс. сотрудников концерна General Motors.

В Европе основной темой остается ‘Brexit’, и правительство Великобритании может предложить провести выборы 12 декабря. В ЕС выйдут данные за октябрь по потребительской уверенности (вт) и инфляции (чт) – последняя может несколько восстановиться в октябре.

В Китае выйдут данные по PMI за октябрь (чт), которые, вероятно, останутся на уровнях сентября и укажут на сохранение в 4К19 текущих темпов роста экономики (6% г/г). Немаловажным событием станет 4-е пленарное заседание Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва (пн-чт), где может быть принят ряд новых реформ по вопросам внутреннего стимулирования экономики и внешнеэкономической деятельности.

В России завершается налоговый период выплатами налога на прибыль на ~0,7 трлн руб. (пн), что может временно усиилить позитивное движение в рубле. Также недельный ИПЦ (ср) укажет на замедление инфляции в октябре до 3,7-3,8% г/г. Риторика ЦБ предполагает, что цикл снижения ставки не завершен, но сохраняется свобода маневра по срокам и масштабам. При сохранении недельного роста ИПЦ в районе текущих 0,1% н/н, в ноябре инфляция останется на уровне 3,8-3,7% г/г, а затем провалится ниже 3% в 1К20 из-за эффекта базы, что отражено в новом прогнозе ЦБ. При реализации этого сценария у ЦБ будут основания продолжить снижение ключевой ставки на декабрьском заседании с шагом 25 б.п., однако это не единственное соображение для принятия решения. Для уверенного снижения необходимо также спокойствие внешних рынков и веские аргументы к снижению диапазона нейтральной ставки (6,0-7,0%). В противном случае снижение ставки в декабре будет сокращать привлекательность накануне массивного нетто-размещения ОФЗ на 1,8 трлн руб. в следующем году. Доходности 10-летних госбумаг РФ снизились на 0,6 п.п. за месяц и на 2,3 п.п. с начала года, что может натолкнуть некоторых инвесторов на мысль о фиксации прибыли.