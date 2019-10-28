В соответствии с президентскими указами по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути объемом 80 млн т к 2024 г. правительство согласовало общие принципы поддержки и льгот для новых инвестпроектов нефтяников в Арктике.

Кого это касается?

Прежде всего, Роснефти (Западно-Иркинский участок) и Нефтегазхолдинга (группа месторождений Пайяха), совместно они образуют проект Восток-Ойл. Также льготы могут получить два проекта ЛУКОЙЛа и Газпром нефти в области газохимии. А Новатэк сможет реализовать проект Арктик СПГ-3 (Северо-Обский участок).

В чем суть поддержки и льгот?

Месторождения нефти на суше получат 5-ю категорию сложности и смогут применять налог на добавленный доход (НДД). Для них налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет обнулен в течение первых 12 лет до момента достижения выработанности запасов в 1%, а с 13-го по 17-й год разработки проекта планируется платить 1% НДПИ и плавно переходить к 100%. При таких налоговых вводных и текущих ценах на нефть (62 долл./барр. Urals) доходность проекта Восток-Ойл в течение 10 лет поднимется до 20-22% с 10–12%. В свою очередь, НДПИ на газ, предназначенный для сжижения или газохимии, будет обнулен на 12 лет.

Исключения

Вопреки ожиданиям, Ванкорский кластер Роснефти не подпадет под обнуление НДПИ (т.к. является уже действующим проектом), однако льготы все равно получит (налоговый вычет в 600 млрд руб. за 10 лет, начиная с 2020 г.) при условии, что компании сами инвестируют в инфраструктуру проекта, что суммарно оценивается в 3,8 трлн руб. Напомним, ранее Роснефть совместно с Минвостокразвития оговаривали суммарные налоговые льготы для Арктики размером 2,6 трлн руб. В итоге, даже несмотря на то, что Ванкор напрямую не поучаствует в обнулении НДПИ, тем не менее получение льгот все равно является позитивным моментом для Роснефти.

Резюме

Мы позитивно оцениваем поддержку правительством арктических проектов, которые должны к 2024 г. обеспечить 65% грузопотока по Северному морскому пути. Это дополнительный долгосрочный фактор привлекательности для Роснефти в первую очередь, также для Новатэка. Для Газпром нефти и ЛУКОЙЛа в меньшей степени, т.к. компании только имеют планы по развитию газохимических проектов, то есть инвестиции не гарантированы, но в любом случае в случае реализации проектов льготы будут получены.