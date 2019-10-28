В лидерах роста к середине дня пребывали акции ГМК “Норильский никель” (+5,42%), а также котировки Русала (+2,16%). Акции Полюса подорожали на 2,07%. В лидерах снижения были акции ИнтерРАО (-1,77%) и бумаги ЛУКОЙЛа (-1,48%), корректирующиеся после нескольких дней роста.

С технической точки зрения акции Полюса в понедельник вышли из “боковика”, наблюдавшегося с первой половины октября, а также преодолели среднюю полосу Боллинджера дневного графика. Перед бумагами, таким образом, открываются неплохие перспективы повышения в район исторического максимума 7833 руб – сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 7450 руб и способности удержать среднюю полосу Боллинджера (7355 руб). ADX не исключается позитивного для “быков” сценария, говоря о преобладании восходящего тренда. Инвесторам, однако, стоит следить за ближайшими поддержками и сопротивлениями.



