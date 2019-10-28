Выручка Ленты, согласно предварительным операционным данным, за 9 месяцев 2019 г. выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 299,6 млрд руб.

К негативным моментам в публикации Ленты стоит отнести отрицательную динамику сопоставимых продаж. Довольно заметно, на 2%, сократился трафик, причем это не было компенсировано ростом среднего чека (+1,5% YoY). Это одна из причин стагнации продаж. Торговая площадь розничной сети увеличилась на 4,3%, но объем продаж за третий квартал сократился на 0,4%. Вмешался и сезонный фактор: больше людей проводили время в отпусках. Также, на наш взгляд, программа лояльности в некоторой степени способствовала каннибализации выручки: клиенты не стали тратить заметно больше, но зато начали активнее пользоваться скидками.

Мы полагаем, что рентабельность отдельных показателей ритейлера не изменилась на фоне снижения инфляции. EBITDA Ленты за третий квартал могла составить около 9 млрд руб., долговая нагрузка, вероятно, осталась около 2,7х EBITDA. Реакция рынка на отчетность была слабой: весь негатив уже отыгран заранее. До публикации результатов по МСФО за третий квартал мы не меняем таргет по бумаге (282 руб. на горизонте 12 месяцев). На бизнес будут давить негативные факторы, в том числе сокращение трафика, но Лента не готова форсировать увеличение торговых площадей, предпочитая сосредоточиться на качестве развития.

В четвертом квартале мы не ожидаем резкого роста продаж, поскольку планы по открытию магазинов на нынешний год скромные — всего 8 новых точек. Выручка ожидается в объеме около 103 млрд руб. На годовую прибыль сильно повлияют эффекты от бухгалтерских операций во втором квартале, но все же по итогам года, Лента, скорее всего, выйдет на прибыль 9–10 млрд руб.