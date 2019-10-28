В США набирает оборот сезон отчетностей. Несмотря на то что не отчиталась ещё и половина компаний из индекса S&P 500, можно делать уже какие-то выводы. Главный вывод для нас на текущий момент: опасения по поводу сильного замедления темпов роста доходов не подтвердились, а торговые войны и Brexit оказывают не такое большое влияние на прибыли американский компаний, как принято думать. Наиболее показательны в этом плане отчетности в двух группах: Software и Payments.

Software. Акции разработчиков ПО находились под давлением ещё с конца июля, потеряв почти 10% за 1,5 недели. Тогда это было вызвано в большей степени общей коррекцией на рынках. Однако, с тех пор индекс S&P 500 восстановился, а вот индекс S&P Expanded Technology Software к началу сезона отчетностей упал ещё ниже. Особенно выделим период с 15 по 22 октября, когда разработчики ПО потеряли 6% на растущем рынке акций. Поводом для распродаж стало опасение, что квартальные результаты окажутся хуже ожиданий из-за торговых войн и Brexit. Однако уже первые финансовые результаты поставили эту теорию под сомнение. И если в хороших результатах Microsoft никто не сомневался (по этой причине Microsoft подорожал всего на 2% после отчётности), то отличные результаты ServiceNow стали для рынка сюрпризом. Особенно, если учесть, что в начале недели компания объявила об уходе CEO. Акции ServiceNow, которые падали до $200 после новостей об уходе CEO, закрыли неделю на отметке $241. Хорошие отчетности в секторе стали драйверами роста для акций тех компаний, которым только предстоит отчитаться: Zendesk, HubSpot, а также для тех компаний, чьи отчетности выйдут в следующем месяце: Salesforce, Adobe, Workday, Splunk.

Payments. Похожая история развивается в секторе фин-тех компаний. К началу сезона отчетностей отраслевой индекс Mobile Payments Index опустился до минимумов с начала лета, а с июльских максимумов падение составило почти 10%. Однако первые корпоративные результаты от Visa и PayPal показали, что опасения преувеличены.

Отдельно отметим Amazon. Компания представила сильные результаты, но прогноз на IV квартал оказался ниже ожиданий. Первая реакция инвесторов была крайне негативной, а акции падали почти на 10%, однако в дальнейшем почти все падение было отыграно, и акции закрылись падением всего на 1%. Здесь есть 2 причины такого разворота: акции Amazon уже несколько месяцев находятся под давлением и менеджмент компании известен своим очень консервативным подходом к квартальным прогнозам.