В минувшие выходные состоялись президентские выборы в Аргентине, в ходе которых победил оппозиционный кандидат А. Фернандес. Хотя победа Фернандеса была ожидаемым событием, добиться ее удалось с меньшим преимуществом голосов, что, вероятно, открывает возможность для более сбалансированных переговоров по реструктуризации долга новым правительством.

Сразу после выборов Центральный банк Аргентины существенно ужесточил правила покупки иностранной валюты населением, что может негативно отразиться на оценке риска Аргентины в ближайшие дни, однако вряд ли окажет существенное влияние на оценку стоимости аргентинского долга.

Удачно сложилась прошлая неделя для рынка облигаций Турции: достижение постоянного мира в Сирии, снятие санкций с Турции со стороны США, а также успешная совместная американо-турецкая операция по ликвидации главы террористической организации ИГИЛ в Багдаде способствовали снижению риска Турции по CDS ниже уровня 340 б.п.

Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. – до 6,50% годовых. ЦБ РФ отметил, что «замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, инфляционные ожидания снижаются, темпы роста российской экономики остаются сдержанными, сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. По оценкам ЦБ РФ, на коротком горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными, прогноз годовой инфляции на 2019 год снижен с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%.

Инфляция, по нашим расчетам, сейчас находится на уровне 3,8% год к году, и мы ждем ее дальнейшего замедления. По нашим ожиданиям, инфляция будет заметно ниже таргета в 4% на конец этого года и опустится еще ниже в начале следующего года в связи с эффектом базы (выходом из 12-месячного окна периодов, где было сильное влияние повышения НДС, роста акцизов на бензин и прошлогодней девальвации рубля).

Мы полагаем, что цикл снижения ставки еще не закончен. Вместе с тем потенциал снижения доходностей рублевых облигаций уже выглядит значительно более скромным. Мы считаем целесообразным занимать скорее нейтральную позицию к рынку, нежели агрессивную.

На прошлой неделе Минфин размещал один выпуск – ОФЗ 26228 (погашение в 2030 году). Объем предложения составлял 30 млрд рублей, спрос – около 80 млрд, что наглядно иллюстрирует привлекательность ОФЗ и желание инвесторов покупать их.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 октября 2019 года немного выросла и составляла 29,8% (2,6 трлн рублей из 8,7 трлн рублей) против 29,7% месяцем ранее.