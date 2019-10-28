Неделя была относительно спокойной для товарных рынков, за исключением больших движений в платине и серебре. Рынки находятся в ожидании заседания ФРС, где вероятность снижения ставки, по оценкам Bloomberg, приближается к 100%. Также на неделе будет выходить статистика по безработице США. Рынок нефти будет ожидать данные по сокращению запасов нефти в США и буровым установкам.

Цена Brent к концу недели смогла вырасти до 62 долл. за баррель. Достаточно долгое время цены на нефть торговались в узком диапазоне при отсутствии каких-либо драйверов для появления тренда. Значительное сокращение запасов нефти в хранилищах США (–1,7 млн баррелей) смогло накопить эффект для роста цены Brent до 62 долл. за баррель. И как нам кажется, пробитие уровня сопротивления может спровоцировать дальнейший рост котировок. Поддержать рост цен могут данные ОПЕК, также ожидается, что на декабрьском заседании участники могут сократить квоты на добычу.

Несмотря на то что добыча нефти в США находится на абсолютном историческом максимуме (12,6 млн баррелей), темпы роста добычи замедлились за последние три месяца. Количество активных буровых снизилось за неделю с 713 до 696 единиц, что также отражает сокращение инвестиций компаний в открытие и поддержание буровых.

Негативным фактором для рынка нефти служат слабые экономические данные по Китаю. Но если дальнейшие переговоры будут проходить хорошо, возможно, в декабре новых пошлин не будет. Урегулирование торгового спора позитивно отразится на нефтяных ценах, но в долгосрочной перспективе рост ограничен замедлением темпов роста мировой экономики.

Большинство промышленных металлов на неделе выросло. Медь выросла на 1,5% на фоне сокращения добычи на рудниках в Чили и из-за протестов в Перу. Китайские производители сталкиваются с финансовыми проблемами, которые могут привести к снижению производства металла в следующем году. Кроме меди мы ожидаем роста цен на литий, предложение которого может сократиться из-за протестов в Чили. В Южной Америке находятся крупнейшие в мире запасы металла, и из-за политической нестабильности и частых перебоев в работе шахт цены могут значительно вырасти. Сегодня появилась новость о запрете экспорта никеля из Индонезии, что также может дать повод для роста цен на этот металл, а также акций добывающих компаний.

Платина и серебро выросли на 4,5% и 3% соответственно. Мы считаем эти два металла недооцененным рынком относительно других активов этой группы (золото, палладий). Снижение ставки ФРС, делающее хранение драгоценных металлов дешевле, позволяет этой идее реализоваться быстрее.

Рубль укрепляется на фоне роста интереса к риску развивающихся рынков. Этому способствуют такие факторы, как снятие санкций с Турции, а также серия обнадеживающих данных по развивающимся рынкам, например серьезное улучшение показателей торгового баланса и счета текущих операций Мексики.