Магнит представит неаудированные финансовые и операционные результаты за 3К 2019 г. 29-го октября.

Замедление продуктовой инфляции по итогам 3К до 5%, а также по-прежнему негативный трафик, на наш взгляд, могут привести к ухудшению темпов роста сопоставимых продаж в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Согласно нашим прогнозам розничные продажи Магнита увеличились на 9,9% г/г до 335 467 млн руб., а совокупная выручка в таком случае составит 343 190 млн руб. В сегменте магазинов косметики мы рассчитываем увидеть рост продаж на 22,8% г/г благодаря ускорению темпов открытий и приросту торговых площадей на уровне 30% г/г. В сегменте магазинов «У дома», согласно нашим расчетам, рост продаж замедлится по сравнению с предыдущим кварталом и составит 11% г/г.

Увеличение активности промо, а также реализация устаревшего ассортимента могли оказать дополнительное давление на рентабельность валовой прибыли, которая, на наш взгляд, составит 23,6%. Мы прогнозируем рентабельность EBITDA на уровне прошлого года в 7%, что подразумевает рост показателя на 9,8% г/г до 23 874 млн руб. Менеджмент Магнита по итогам 2К подтвердил, что ожидает рентабельность по итогам года примерно на уровне 2018 г. Чистая прибыль компании может снизиться на 22% г/г в силу роста амортизационных отчислений и прочих расходов.

Менеджмент Магнита проведет конференц-звонок в 17:00 по московскому времени. Основное внимание, на наш взгляд, будет приковано к осуществлению программы трансформации и эффектам от обновления сети. Наша рекомендация для акций Магнита «Держать» с целевой ценой 3 917 руб.

Наши прогнозы на 3К 2019 г. даны с учетом изменений в классификации прочих доходов и расходов.



