Российский рынок акций в понедельник успел переписать исторические максимумы, однако удержаться около рекордных отметок не удалось. В течение сессии наблюдались локальные распродажи в ряде тяжеловесных бумаг, которые в итоге привели к снижению индекса МосБиржи и слому устойчивой фазы роста последних двух недель.

Объемы торгов накануне вновь были существенно выше средних, перевалив за 70 млрд руб. Наибольшие обороты опять пришлись на обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-4,25%). В моменте они поднимались на 5%, однако к концу торгов заметно скорректировались после сообщения о том, что глава и совладелец Лукойла Вагит Алекперов опроверг слухи о возможной покупке со стороны Сургутнефтегаза.

Мы по-прежнему не видим никаких причин, которые бы оправдали столь сильный подъем бумаг Сургутнефтегаза. С конца августа они без новостей выросли почти на 80%. Риски потенциального снижения котировок остаются очень высокими.

А что касается акций Лукойла, которые в понедельник провалились на 3,3%, то по ним технический откат может выступать привлекательным моментом для наращивания позиций. В частности, важной зоной торможения является район 5600-5750 руб. Среднесрочные драйверы для роста Лукойла все те же: увеличение дивидендной доходности, байбэк и погашение казначейского пакета.

Среди ликвидных фишек лучше рынка накануне выглядели акции X5 Retail Group (+3.92%), Норникеля (+2,99%), МТС (+2,53%), Яндекса (+2,64%).

По X5 столь резкое движение не является чем-то необычным. Амплитуда колебаний в инструменте в последние недели остается одной из наиболее высоких среди всех более-менее ликвидных бумаг.

В Норникеле ускорение роста и обновление исторических максимумов произошло после появления новостей о том, что экспорт никелевой руды из Индонезии будет ограничен уже с 28 октября, а не с начала следующего года. На этом фоне мы наблюдали локальный шортсквиз и подъем котировок до 18 400 руб. К концу сессии значительная часть роста была нивелирована. Цены на никель упали на 1% вопреки новостям из Индонезии. Но в это же время стоимость палладия, который является ключевым металлом в структуре выручки ГМК, подскочила до новых исторических максимумов ($1800). Установленные накануне рекорды (18 400 руб.) теперь выступают ближайшим рубежом сопротивления. Общая фундаментальная оценка бумаг Норникеля близка к справедливой. То есть потенциала для кратного роста капитализации не просматривается.

В бумагах МТС наконец-то произошло ускорение против рынка. Ключевым драйвером роста остается фактор снижения рублевых ставок. Он играет основную роль в кейсе МТС по той причине, что это эмитент со стабильно высокой дивидендной доходностью. Ожидаемые выплаты на горизонте года 28 руб. или 9,8% по текущим котировкам. Положительный среднесрочный взгляд на акции компании сохраняется. При спокойном внешнем фоне уже даже в этом году мы не исключаем приближения к уровням 295-300 руб. Дополнительным локальным фактором поддержки является недавнее решение об отказе от делистинга с Нью-Йоркской биржи.

Акции Яндекса продолжают восстанавливаться после обвала 11 октября на фоне новостей о законопроекте про значимые интернет-ресурсы. И хотя некоторая неопределенность по поводу итогового варианта закона сохраняется, в целом взгляд на бизнес компании остается позитивным. Последняя отчетность указала на сохранение уверенной динамики финансовых показателей, что позволяет рассчитывать на положительную динамику бумаг. В США на NASDAQ акции Яндекса вчера выросли на 4%. Локальные бумаги не успели в полной мере отыграть это, так что могут стартовать в плюсе сегодня с открытия. Ближайшие технические уровни сопротивления находятся около круглых отметок 2200 и 2300 руб.

Первый день торгов на Московской бирже вчера был в депозитарных расписках TCS Group. Если переводить в доллары, то относительно пятничного закрытия бумаг в Лондоне на LSE котировки прибавили почти 3%. Сейчас их цена на Мосбирже и LSE практически одинаковая с поправкой на курсовую разницу. Оборот в бумагах составил 245 млн руб., что достаточно много для только появившегося инструмента. Мы ожидаем, что активность участников и ликвидность в гдр TCS постепенно будет увеличиваться. Долгосрочный взгляд на перспективы умеренно положительный.

В индексе МосБиржи сейчас идет ретест ранее пробитого сопротивления 2850 п.., но уже сверху вниз. Это классический паттерн. Теперь именно отметка 2850 п. выступает ближайшей точкой опоры. Если сегодня-завтра удастся удержаться выше нее и отскочить, то далее вновь откроется дорога к историческим максимумам, теперь уже чуть выше 2900 п. Общее же долгосрочное трендовое сопротивление по индексу МосБиржи проходит лишь около 3000 п.

На валютном рынке ситуация остается относительно стабильной. После снижения курса USD/RUB к уже несколько раз протестированной поддержке 63,5-63,6 котировки вновь попытались отскочить. Если вдруг этот рубеж будет пройден, то следующие техническая область торможения по доллару сместится ближе к 62,5-62,9.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация операционного и финансового отчета за III квартал 2019 г. Магнита, акции которого торгуются около семилетних минимумов. Также сегодня ожидается публикация операционных результатов М.Видео.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,07%, нефть Brent в минусе на 0,08%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи совсем рядом по отношению к уровню закрытия понедельника.