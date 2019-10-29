Драйверов для роста волатильности в рубле нет
Активность торгов на внутреннем валютном рынке по-прежнему невысокая. Пара доллар/рубль продолжает консолидацию в диапазоне 63,50-64 руб/долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже в ходе вчерашней сессии составили менее 1,7 млрд долл.
Повторим идею того, что, согласно нашей модели, курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей, однако на данный момент не видим драйверов для роста волатильности в рубле.
Отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран может зависеть от итогов заседания Федрезерва, которые будут объявлены завтра. На данный момент индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) держится вблизи максимумов с первых чисел августа, и для продолжения роста крайне желательно получить более мягкую риторику регулятора, чем рынок ожидает на данный момент. Влияние внутренних факторов на валютный курс на данный момент считаем нейтральным. Вчера уплатой налога на прибыль завершился октябрьский налоговый период, соответственно, влияние внешних факторов становится еще более выраженным.
В краткосрочной перспективе диапазон 63,50-64 руб/долл. пока сохраняет актуальность. Дальнейшая динамика всей группы валют EM может зависеть от итогов заседания Федрезерва.
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