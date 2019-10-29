Торговые переговоры и ожидания по ставке ФРС позитивно влияют на индексы США
Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон.
Несмотря на то, что индексы Китая и нефть торгуются в небольшом минусе в ходе азиатской сессии, российские бенчмарки могут замедлить снижение, начатое вчера.
Американский рынок активно выкупался, что позволило S&P500 и Nasdaq закрепиться на новых исторических максимумах. Главным фактором роста стали новости по торговым переговорам США и Китая. Трамп сообщил, что процесс идет с опережением сроков, и подписание первой части соглашения возможно в Чили 16-17 ноября на саммите АТЭС. Параллельно с этим Торговое представительство США в ноябре будет обсуждать возможность отмены пошлин на товары из Китая стоимостью примерно $34 млрд. Эти тарифы вводились в декабре 2018 и были изначально рассчитаны на год. Поэтому есть вероятность их отмены.
Последние новости по торговле настраивают инвесторов на позитивный лад. Преобладают мнения, что ошибки прошлых раундов переговоров будут учтены, и обе стороны постараются зафиксировать хотя бы первую часть договоренностей в ближайшее время. Вместе с квартальными отчетами лучше ожиданий и предполагаемым снижением ставки ФРС в ходе завтрашнего заседания это может привести даже к предновогоднему ралли западных рынков, которое не состоялось в прошлом году. Тем не менее, подобный сценарий еще нуждается в подтверждении, так как макроиндикаторы отражают замедление ведущих экономик.
Европа предоставила Великобритании новую отсрочку по Brexit, как мы и ожидали. Срок не такой комфортный – до 31 января 2020 года. Этого времени должно хватить на ратификацию договора в британском парламенте, но неопределенность будет сохраняться до конца, так как в отличие от правительства законодатели не торопятся покидать ЕС.
Нефть марки Brent не сумела преодолеть уровень $62 за баррель. На цены позитивно влияло преимущественно сокращение предложение, а для более уверенной динамики нужна уверенность в спросе.
Рубль незначительно укрепился к доллару, чему способствовала динамика мировых рынков, потенциал роста российской валюты сохраняется на ожиданиях по ставке ФРС. Индекс Мосбиржи перешел к снижению, с технической точки зрения можно говорить о развороте, но выше 2845 выходить из «длинных» позиций не рекомендуем. Акции Яндекса прибавили 2.5% на фоне возможного IPO Яндекс.Такси, а бумаги Сургутнефтегаза несут потери после опровержения сделки с Лукойлом – покупать их сейчас не стоит.
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