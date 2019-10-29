На рынках возможен период затишья перед заседанием ФРС
В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг наблюдались разнонаправленные изменения котировок. Норникель (GMKN) вырос на 3.0% после объявления Индонезией (владеет почти четвертью мировых запасов никеля) о запрете на экспорт никеля (однако позже индонезийский министр экономики пояснил, что речь идет о вводе запрета начиная с 1 января 2020 года, как и предполагалось ранее). Акции МТС (MTSS) подорожали на 2.5%, АФК Система (AFKS) – на 2.0%, ММК (MAGN) – на 1.8%. Тем временем Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 4.2%, Лукойл (LKOH) – на 3.3%, Сбербанк (SBER) – на 1.2%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 16.0%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 5.6%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 3.8%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 3.6%.
Фондовые индексы США повысились на 0.5% — 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, азиатские находятся в среднем в небольшом минусе.
В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Глобальные индикаторы волатильности остаются на сравнительно низких уровнях, что предполагает сохранение «спроса на риск», однако в ближайшие дни активность на рынках в целом может сократиться в преддверии объявления решения ФРС США по базовой процентной ставке (30.10). На валютном рынке, как и в фондовой секции, возможен некоторый период затишья перед заседанием ФРС.
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