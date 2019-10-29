По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,19%, закрывшись на отметке 3039,42 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,49%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов, достигнув 1,84%. Доходность по двухлетним казначейским облигациям выросла на три базисных пункта – до 1,64%.

Сохраняющийся оптимизм в отношении торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, а также превышающие традиционно заниженные прогнозы экспертов квартальные отчеты заокеанских компаний помогли индексу S&P 500 переписать исторические максимумы. Так, согласно данным Refinitiv, 78% из 204 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, сообщивших о своих результатах, превзошли ожидания по прибыли. Однако, эксперты ждут, что в третьем квартале корпорации продемонстрируют снижение доходов на 2%. Похоже, мажорные настроения на американском рынке акций продлятся вплоть до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, по итогам которого игроки могут приступить к частичной фиксации прибыли.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,68%, закрывшись на отметке $61,60 за баррель марки Брент. Несмотря на то, что позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках оказывает определенную поддержку ценам на нефть, игроки, учитывая фактор состояния мировой экономики, не спешат делать агрессивные ставки на повышение стоимости фьючерсного контракта на североморскую нефть, локальными вершинами по которому выступают рубежи $62,40-$62,80. Сегодня рынки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, данные которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,57%, закрывшись на уровне 2856,91 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2849 и 2825 пунктов. Сопротивление находится на рубеже 2900 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на линиях 139700 и 138000 пунктов. Сопротивление — 143000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,75, прибавив 0,16 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находятся на уровне 63,55. Сопротивления расположены на отметках 64,85 и 64,20.