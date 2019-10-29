Российский рынок акций открылся вчера ростом и лишь чуть-чуть недотянул до отметки 2900 пунктов по Индексу Мосбиржи. Однако потом оптимизм куда-то испарился, возможно вместе с притоком новых денег, и рынок закрылся более чем в полупроцентном минусе в районе поддержки 2850 пунктов. При этом западные площадки торговались в уверенном плюсе.

В лидерах снижения после сильного роста предыдущих дней были акции «Лукойла» и «Сургутнефтегаза». Одной из причин их падения стало заявление главы и крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова о том, что он не получал предложения продать свой пакет акций и не намерен это делать. Одной из версий предшествовавшего роста «Лукойла» были предположения, что компания готовится к продаже, причем высказывались предположения, что покупателем мог стать «Сургутнефтегаз» с его огромной денежной «подушкой».

Акционеров «Газпрома» не порадовала новость, что очередные переговоры в Брюсселе между «Газпромом», Украиной и Еврокомиссией закончились в общем-то ничем. Хотя прорыва никто и не ожидал, но инвесторы воспользовались данной информацией как поводом для фиксации прибыли. Однако мы сохраняем позитивные настроения по акциям газовой монополии и считаем их одними из самых перспективных с целью до конца года.

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Около нуля торгуются американские фьючерсы. Правда, на треть процента пока падает нефть, но она по-прежнему находится выше 61 доллара за баррель, да и внимания на нее сейчас мало обращают.

Поэтому ждем сегодня нейтрального открытия, а потом вероятен небольшой рост рынка: поводов уходить ниже поддержки 2850 пунктов пока не видно. Впрочем, очень многое будет зависеть от наличия свободных денег на рынке.

Кроме «Газпрома» продолжаем позитивно смотреть на «Лукойл» — высоких дивидендов и обратного выкупа акций никто не отменял.

Следует быть осторожным с «Норильским Никелем». Вчера власти Индонезии заявили о введении немедленного запрета на экспорт никеля, в результате чего цены на металл взлетели, а за ними на 6% вверх ушли акции ГМК. Однако к концу дня котировки металла просели.

Сегодня картина повторяется: на открытии азиатских торгов никель стоил в районе 17 тыс долларов, а к открытию нашего рынка цена снизилась до 16,6 тыс.

Рубль в паре с долларом вновь попытался пробить район поддержки 63,6-63,8. И вновь попытка оказалась неудачной. Пока для рубля внешний фон складывается нейтральным, и сегодня не исключено как возобновление попыток роста «россиянина», в том числе в ожидании снижения ставки ФРС, так и попытка уйти выше 64 руб за доллар.