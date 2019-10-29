По итогам торгов 28 октября индекс МосБиржи снизился на 0,57% — до 2856,91 п., а РТС на 0,65% — до 1411,92 п.

Большую часть дня индексы провели в плюсе, но к вечеру прошла коррекция в значимых бумагах, которые росли в последнее время. Сбербанк подешевел на 1,24%, а «Газпром» на 0,94%. В бумагах «ЛУКОЙЛ» также состоялось падение на 3,29% на заявлениях главы компании В. Алекперова об отсутствии планов у владельцев продавать пакет акций в пользу «Сургутнефтегаза» (-4,25%), или в пользу кого-либо другого. В бумагах Yandex оптимизм на 2,64% роста, связанный с планами первичного размещения «Яндекс Такси». В бумагах ГМК «Норникель» рост на 2,99%, который случился после новостей из Индонезии, где решили с 28 октября ввести запрет на экспорт никельсодержащей руды, хотя ранее он планировался с 1 января будущего года. Весьма посредственные операционные результаты «Ленты» за девять месяцев подтолкнули вверх бумаги лидера сектора розничной торговли X5 Retail Group (+3,92%). Из общего негатива дня также стоит отметить слабость сектора электроэнергетики на фоне разбирательства по поводу манипулирования тарифами на электроэнергию. Активность на прошедших торгах была высокой, и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 72,388 млрд рублей. К слову говоря, подобные объёмы часто предшествуют развороту рынка. Однако разворот этот может не состояться, если ЦБ РФ продолжит намекать на дальнейшее снижение ставки, что повысит актуальность инвестирования в бумаги с высоким дивидендным потенциалом.

Рубль укреплял свои позиции против доллара США. Отступление американца было организовано евро и фунтом на фоне продления срока «выхода» Великобритании из Евросоюза до 31 января. Кроме того, поддержку рублю всё ещё оказывает налоговый период и предстоящее в среду размещение ОФЗ. Однако говорить о существенном потенциале укрепления рубля уже сложно, так как агрессивное снижение ставки ЦБ РФ сокращает привлекательность рубля в рамках стратегии “Carry Trade”. По мере достижения уровня нейтральных ставок может сформироваться коррекционная волна на рынке ОФЗ, а через неё и фиксация прибыли по российской валюте.

Рынок США продолжает рост, а S&P 500 обновляет исторический максимум. Поводом для сохраняющегося оптимизма стали заявления президента США Д. Трампа о том, что переговоры США и КНР идут с опережением графика. Кроме того, отчётный период за III квартал пока приносит больше позитивных сюрпризов, чем негативных, хотя уже после завершения регулярной сессии ложку финансового дёгтя в бочку фондового мёда добавила Alphabet (+1,95%), которая не дотянула до прогнозной прибыли. Впрочем, на текущей неделе отчитывается более 160 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500 и далеко не все готовы порадовать инвесторов, хотя соотношение положительных сюрпризов может остаться на прежнем уровне. Около 80% из 40% отчитавшихся смогли превзойти ожидания. AT&T (+4,28%) превзошла ожидания, а также обещала рост прибыли на акцию на уровне около 33% к концу 2020 года. Онлайн провайдер музыки Spotify Technology (+16,17%) неожиданно сообщил о прибыльном квартале. Бумаги Tiffany & Co. подскочили на 31,63% на новостях об интересе LVMH к поглощению компании. В итоге, DJIA вырос на 0,49% до 27090,72 п., а S&P 500 на 0,56% до 3039,42 п.

Торги в Азии проходили в смешанном режиме. Офис торгового представителя США сообщил в понедельник о том, что исключения по пошлинам будут продлены для китайских товаров на $34 млрд. Заявление Д. Трампа об опережающих темпах переговоров также добавляет позитива. Однако рынки уже отыграли эти ожидания. В Гонконге рынок оказался в минусе после заявления руководства, что уличные протесты привели к тому, что теперь ожидается спад экономики по итогам 2019 года. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22964,26 п. (+0,42%), Hang Seng — 26761,51 п. (-0,48%), Shanghai Composite — 2965,10 п. (-0,50%).

Нефть начала новый день неуверенно. Ожидания рецессии в Гонконге, а также слабая статистика по Китаю пока не дают нефти воспользоваться новостями о торговых переговорах. К тому же ожидания рынка по запасам в США говорят о том, что они могли увеличиться на 0,7 млн бар., если верить опросу Reuters. К 9:00 мск Brent — $61,03 (-0,36%), WTI — $55,6 (-0,38%), Золото — $1494 (-0,12%), Медь — $5896,28 (-0,32%), Никель — $16710 (+0,42%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 97,78 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,86%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,109 (-0,05%), GBP-USD — $1,286 (-0,02%), USD-JPY – 108,99 (+0,02%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный, хотя также можно говорить о негативной динамике ряда азиатских индексов и нефти. Одним из главных вопросов на ближайшие пару дней станет решение ФРС. Американский регулятор может воздержаться от снижения ставки на фоне прогресса переговоров США и КНР по торговым вопросам. Впрочем, если верить американской статистике, то признаки замедления всё же появляются, а это повод для активного вмешательства ФРС. Тем не менее, вторник российский рынок может начать с небольшого снижения на фоне слабости нефти и ряда ключевых азиатских индексов.

Из корпоративных событий дня стоит выделить отчётность «Магнит» за III квартал, а также совет директоров «Акрона», на котором будет решаться вопрос дивидендов.



