Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2850-2865 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2840, 2830 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2890 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация октябрьского значения индекса потребительского доверия в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.57%) и РТС (-0.65%) завершили торги с весомой просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов мы наблюдали в них попытки продолжения игры на повышение. Рублевый индекс МосБиржи даже сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум. Однако вечерний спад нефтяных котировок выступил стимулом для начала фиксации прибыли в акциях нефтегазовых компаний. Это заметно отбросило вниз локальные фондовые индексы. Максимальный вклад в их вчерашнее падение внесли тяжеловесные бумаги «Сургутнефтегаза» и «Лукойла».

Добавим, что несмотря на вчерашний коррекционный спад, среднесрочная техническая картина в нефтяных фьючерсах остается весьма благополучной. Контракты на нефть сорта Brent прочно закрепились выше важного технического и психологического уровня $60 за баррель. Именно этот фактор позволил индексу МосБиржи обновить свой исторический максимум в пятницу и в понедельник.

Среди значимых внешних событий стоит отметить известие о том, что лидеры стран ЕС одобрили просьбу Великобритании о переносе последнего срока для Brexit на 31 января 2020 года. Официальное принятие соответствующего решения ожидается во вторник или в среду. Все стороны, имеющие отношение к выходу Великобритании из состава ЕС, вложили слишком много усилий в этот процесс, чтобы допустить неупорядоченный Brexit.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5.9 п., или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на значительный спад индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стало коррекционное падение бумаг Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —4.25%). В течение трех предыдущих торговых дней в них наблюдалась агрессивная скупка без значимого информационного повода. Интерес к указанным бумагам вполне обоснован с фундаментальной точки зрения. Вместе с тем, в начале недели начали циркулировать неподтвержденные слухи о том, что эмитент заинтересован в приобретении доли в нефтяной компании Лукойл (LKOH RM, —3.29%). Вчера глава «Лукойла» Вагит Алекперов опроверг эти сообщения.

Добавим, что акции «Лукойла» не смогли избежать падения на фоне публикации сильной бухгалтерской отчетности нефтяной компании по РСБУ. Она указала на более чем двукратное увеличение чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года до уровня 209.3 млрд руб. Сопоставимым образом увеличилась и выручка от продаж. Ключевой вклад в текущее улучшение основных финансовых показателей внесла бухгалтерская статья «поступления от участия в уставных капиталах других организаций».

Акции ИнтерРао (IRAO RM, —4.20%) ускорили свое падение, наметившееся на фоне пятничной публикации производственных результатов и промежуточной бухгалтерской отчетности по РСБУ. Несмотря на увеличение выручки на 13.7%, чистая прибыль эмитента за отчетный период сократилась на 45.2%. Значительное негативное влияние на указанный показатель оказало резкое падение доходов от участия в других организациях по причине сокращения дивидендов дочерних компаний.

Сильным приростом против упавшего рынка выделились бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.99%). Новый всплеск покупок в них был связан с неожиданным известием о том, что Индонезия ввела немедленный запрет на экспорт никелевой руды. Новости из указанной страны периодически подбрасывают вверх цены на никель.

Стоит также отметить весомый прирост акций Yandex clA (YNDX RM, +2.64%). Они пользовались спросом в связи с новостями о том, что дочернее предприятие эмитента «Яндекс.Такси» готовится к первоначальному размещению акций в России и в США.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.6%. Японский Nikkei225 подрос на 0.4%.

С учетом сильного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.