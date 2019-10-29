Российский рынок акций и рубль мало изменятся на смешанном внешнем фоне в ожидании решения по ставке ФРС США. В понедельник завершился налоговый период в РФ, и игроки валютного рынка будут ориентироваться на внешние факторы.

ПРОГНОЗЫ

"С учетом сильного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением", — считает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2850-2865 пунктов.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Глобальные индикаторы волатильности остаются на сравнительно низких уровнях, что предполагает сохранение "спроса на риск", однако в ближайшие дни активность на рынках в целом может сократиться в преддверии объявления решения ФРС США по базовой процентной ставке (30 октября)", — говорит он.

На валютном рынке, как и в фондовой секции, возможен некоторый период затишья перед заседанием ФРС, полагает эксперт.

"В понедельник уплатой налога на прибыль завершился очередной налоговый период, поэтому влияние внешних факторов приобретет большое значение", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Поддержку рублю пока продолжит оказывать спрос на госбумаги, считает аналитик. Прогноз по курсу доллара на сегодня — 63,55-64,3 рубля, добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие американские фондовые индексы закрылись в понедельник в "зелёной зоне" на фоне оптимизма инвесторов по возможности заключения торговой сделки между США и Китаем и на ожиданиях по сокращению ставки ФРС.

Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись умеренным ростом на новостях вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,01-0,19%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,09%, японский Nikkei 225 — на 0,47%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,53%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,42%.

Стоимость нефти падает на 1,02% — до 60,94 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,07% — 1,1091 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций скорректировался вниз в понедельник после достижения очередного исторического максимума индексом Мосбиржи на фоне падения нефтяных котировок, которые увели бумаги большинства компаний нефтегазового сектора вниз, а также на фоне снижения ряда "тяжеловесов" в индексе.

Индекс РТС также закрылся снижением на этом фоне, кроме того, вечером курс рубля замедлил укрепление к американской валюте, что также сказалось на динамике долларового индекса.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,57% — до 2856,91 пункта (в ходе торгов поднимался на 0,9%, до 2899,65 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС снизился на 0,65%, до 1411,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 10 копеек – до 63,75 рубля, евро вырос на 5 копеек, до 70,77 рубля, следует из данных Московской биржи.