Лента опубликовала операционные результаты за 3к19: выручка снизилась на 0,4% г/г, до 100,4 млрд руб., сопоставимые розничные продажи уменьшились на 0,5% г/г, в том числе ввиду сокращения трафика на 2% г/г, самого значительного за последние девять кварталов, который был лишь отчасти компенсирован ростом среднего чека на 1,5% г/г. Торговая площадь увеличилась на 4% г/г на фоне замедления открытия новых магазинов – два гипермаркета с начала года.

Наш комментарий: Лента впервые в своей истории отчиталась о снижении общей выручки за квартал, что было обусловлено незначительным увеличением розничной выручки (на 3% г/г) и падением более чем вдвое оптовой выручки (на 55% г/г, до 2,6 млрд руб.). В отсутствие заметного органического роста Лента показала снижение частоты посещений и количества позиций в чеке на фоне ухудшения конъюнктуры рынка – более холодной погоды, ослабления спроса на непродовольственные и сезонные товары.

Компания подтвердила план на весь 2019 г., предполагающий открытие восьми новых гипермаркетов и трех супермаркетов при капиталовложениях на уровне 17 млрд руб. Мы ожидаем от Ленты раскрытия новой стратегии, а от Севергрупп – представления окончательной концепции управления активами в сегменте розничной торговли. До этих событий мы продолжаем пересмотр рекомендации по акциям Ленты.